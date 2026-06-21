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Apalean Filis a Mets con noche histórica ofensiva

Schwarber conectó tres cuadrangulares y Harper completó el ciclo en la victoriaa

Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, levanta el pulgar tras conectar un jonrón durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el sábado 20 de junio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola)
AP

FILADELFIA.- Kyle Schwarber conectó tres jonrones, incluidos dos en el tercer inning de ocho carreras de Filadelfia, y Bryce Harper completó el ciclo, mientras los Filis arrollaron la noche del sábado 15-3 a los Mets de Nueva York.

Schwarber abrió el tercer inning con un jonrón de 456 pies al segundo nivel de las gradas del jardín derecho ante el abridor dominicano de los Mets, Freddy Peralta (5-6). Coronó el gran episodio de los Filis con un batazo de 457 pies casi al mismo lugar frente al cubano Cionel Pérez.

El dominicano Cristopher Sánchez (9-3) permitió una carrera limpia en seis innings para bajar su efectividad a 1,80. Es su 23.ª apertura consecutiva en el Citizens Bank Park en la que permitió dos carreras limpias o menos, la segunda mayor cantidad de aperturas de ese tipo por un lanzador en el mismo estadio en la historia de la MLB desde 1913, solo por detrás de las 24 de Jacob deGrom en el Citi Field con los Mets, del 9 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2022.

Peralta permitió 10 hits y 10 carreras limpias —la peor cifra de su carrera— en 2 2/3 innings. Su efectividad subió de 3,90 a 4,83.

Mark Vientos conectó un jonrón ante Sánchez para la única carrera que permitió. Carson Benge pegó un jonrón de dos carreras en el séptimo.

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