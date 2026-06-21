Alertan por calor extremo y riesgo mortal en Gran Cañón

El sendero Kaibab, en el centro, de derecha a izquierda, en el Parque Nacional del Gran Cañón, el 20 de enero de 2001. (AP Foto/Matt York, Archivo)

El sendero Kaibab, en el centro, de derecha a izquierda, en el Parque Nacional del Gran Cañón, el 20 de enero de 2001. (AP Foto/Matt York, Archivo)

PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑÓN, Arizona.- Los visitantes del Parque Nacional del Gran Cañón en Estados Unidos han recibido advertencias sobre el calor extremo que azotará el popular destino turístico a comienzos de la próxima semana, tras un reciente aumento de incidentes relacionados con el calor en el interior del sitio, entre ellos, las muertes de tres excursionistas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de calor extremo en el Gran Cañón desde el mediodía del lunes hasta el martes, y pronosticó temperaturas que podrían alcanzar o superar los 43 grados Celsius (110 grados Fahrenheit) en Phantom Ranch.

Se “recomienda encarecidamente” a los excursionistas que eviten hacer caminatas al mediodía, indicó el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) esta semana en un comunicado, tras una “reciente afluencia de incidentes relacionados con el calor”.

Un aviso de calor extremo estaba en vigor el 16 de junio cuando dos excursionistas, de 67 y 68 años, fueron hallados muertos en el sendero North Kaibab, que el NPS describe como el más difícil de los principales senderos del cañón interior. La agencia señaló que, al parecer, sucumbieron a síntomas de una enfermedad relacionada con el calor.

Una tercera persona, de 72 años, murió el 12 de junio a lo largo del sendero South Kaibab tras enfermar por el calor, informó el NPS.

A unos 145 kilómetros (90 millas) al sur, visitantes y residentes de Oak Creek Canyon fueron evacuados a última hora del viernes mientras un incendio forestal quemaba cientos de hectáreas (acres) al norte de Sedona, Arizona.

El sábado, gran parte del oeste de Estados Unidos, desde las Montañas Rocosas hasta la costa del Pacífico, registraba temperaturas por encima del promedio y se anticipaba un clima aún más caluroso a comienzos de la próxima semana. Las autoridades también advirtieron que el clima seco y caluroso, junto con una humedad relativamente baja, incrementaba el riesgo de incendios en toda la zona.

Calor extremo aumenta el riesgo de hacer senderismo en el Gran Cañón

Funcionarios del parque y de organizaciones meteorológicas recalcan a los visitantes del Gran Cañón que las condiciones para hacer senderismo pueden ser engañosas. Las temperaturas en el borde del Gran Cañón suelen ser entre 10 y 12,5 grados centígrados (20 y 25 grados Fahrenheit) más frescas que lo que los excursionistas experimentarán en el fondo del cañón.

“Simplemente, el fondo del Gran Cañón es un lugar caluroso”, afirmó Justin Johndrow, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Flagstaff, Arizona. Advirtió que la región se acerca al periodo más caluroso del año, antes de que las lluvias de la temporada de monzón ofrezcan algo de alivio.

Los excursionistas pueden encontrar temperaturas más frescas y una bajada más fácil al iniciar los senderos de descenso, pero luego enfrentan un ascenso de cientos de metros (miles de pies) de desnivel y temperaturas mucho más altas en el fondo del cañón para regresar arriba. Esas condiciones pueden hacer que los síntomas de enfermedades por calor aparezcan de forma insidiosa en los visitantes.

“Eso es muy extenuante incluso en un día templado”, señaló Johndrow, refiriéndose a la caminata de regreso al borde. “Si le sumas temperaturas de 105 a 110 grados (Fahrenheit —40 a 43 grados Celsius—), eso provoca problemas bastante graves”.

Incendio forestal representa riesgo para la seguridad pública

Un equipo federal interinstitucional y al menos una docena de agencias locales trabajaban para combatir el incendio que hizo arder aproximadamente 202 hectáreas (500 acres) de terreno muy empinado y accidentado cerca de Oak Creek Canyon, informó Dick Fleishman, funcionario de información sobre incendios del equipo de manejo de incidentes complejos del área suroeste.

El incendio se concentra en el área silvestre Red Rock-Secret Mountain, a unos 11 kilómetros (7 millas) al norte de Sedona, Arizona, pero ha empezado a avanzar hacia el Bosque Nacional Coconino. Los bomberos trabajan para contener el incendio, evitar que se desplace hacia Oak Creek Canyon —donde residentes y visitantes han sido evacuados— o hacia Sedona, y prepararse para la posibilidad de que lo haga.

Fleishman explicó que la pendiente pronunciada donde arde el fuego, las propiedades cercanas en riesgo, el calor en el que trabajan los bomberos y el riesgo de inundaciones posteriores al incendio causadas por la lluvia que baja con fuerza por la ladera son algunas de las razones por las que el incendio Pocket resulta particularmente preocupante.

“Este incendio aumentó rápidamente en complejidad”, señaló. “Queremos intentar mantenerlo con la menor extensión posible”.

Unos 48 kilómetros (30 millas) de la carretera estatal adyacente se cerraron en ambos sentidos.

El Bosque Nacional Coconino emitió un cierre formal el sábado por la tarde para todos los campamentos, áreas de picnic y accesos a senderos en la zona .

“Nunca lo había visto tan silencioso para ser 20 de junio”, dijo Fleishman sobre su recorrido por la zona.

Oak Creek Canyon atrae a millones de visitantes cada año.