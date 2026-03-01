Derrota Cruz Azul a Monterrey y asume liderato del Clausura con autoridad

Goles de media distancia marcaron diferencia para los celestes, que extendieron su racha invicta y consolidaron gran momento competitivo

MONTERREY, México.- Sendos disparos desde fuera del área de Rodolfo Rotondi y Agustín Palavecino le dieron a Cruz Azul un triunfo de 2-0 en su visita a Monterrey el sábado, para hacerse del liderato del torneo Clausura de la Liga MX.

El argentino Rotondi abrió la cuenta a los 17 minutos, cuando se animó a rematar tras un rechace desde los linderos del área. El balón se coló a la meta tras la falla de la zaga para rechazar el disparo.

Palavecino amplió la ventaja a los 62 con un disparo lejano, en el que el también argentino se resbaló al momento de hacer el remate, que entró cruzado a la portería de Luis Cárdenas.

En el inicio del complemento, el uruguayo Gabriel Fernández tuvo la opción de hacer más holgada la victoria al enfilarse en un mano a mano con Cárdenas, pero su disparo al llegar al área dio en el poste.

En los minutos finales, el árbitro Guillermo Pacheco recurrió al videoarbitraje (VAR) para echar atrás la marcación de un penal a favor de Rayados al ver un jalón del delantero regio Uros Djurdjevic sobre el defensor celeste Willer Ditta.

Cruz Azul hilvanó su séptima jornada sin derrota (seis triunfos y un empate) para situarse como líder con 19 unidades, una más en relación con el bicampeón invicto Toluca y las Chivas.

Monterrey sufrió su cuarta derrota del curso (segunda consecutiva) para caer a la 9na posición, fuera de zona de liguilla, con 10 puntos.

OTROS RESULTADOS

Esteban Lozano hizo en el descuento la diana con la que Puebla venció a domicilio 1-0 a San Luis.

La Franja puso fin a una racha de cinco jornadas sin victoria para ascender a la 13ra posición con ocho puntos; San Luis se estancó en el 14to escalón con siete.

En un partido más, León remontó para vencer 2-1 con Necaxa.

Los “Panzas verdes” celebraron su segunda victoria consecutiva para ascender a la 10ma posición con 10 puntos; Necaxa quedó en el 12do sitio con nueve.