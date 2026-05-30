Naomi Osaka avanza a octavos de final de Roland Garros

Naomi Osaka devuelve ante Iva Jovic en la tercera ronda de Roland Garros, el sábado 30 de mayo de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus)

Naomi Osaka devuelve ante Iva Jovic en la tercera ronda de Roland Garros, el sábado 30 de mayo de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus)

PARÍS (AP) — Es más que un simple desfile de moda para Naomi Osaka en Roland Garros. La campeona de cuatro torneos de Grand Slam avanzó a los octavos de final en París por primera vez en su carrera.

En su partido número 100 en un grande, Osaka venció el sábado por 7-6 (5), 6-7 (3), 6-4 a Iva Jovic, una estadounidense de 18 años, tras una batalla de casi tres horas. Se citó en la cuarta ronda con la número uno mundial Aryna Sabalenka.

Una vez más, Osaka lució una chaqueta bomber metálica dorada sobre su vestido de juego dorado con lentejuelas durante su entrada a la cancha. Pero esta vez su atuendo se complementó con una cola de color dorado amarronado que se extendía hasta la arcilla roja de la cancha Suzanne-Lenglen.

Para su partido de debut, Osaka entró con una falda negra ceremonial y un corpiño sin mangas con cuentas antes de revelar su vestido dorado, que, según comentó, le recordaba a la Torre Eiffel brillando por la noche. Luego, para su segundo partido, llevó la chaqueta bomber y una cola color marfil.

“Siempre busco sorprender”, expresó Osaka sobre sus elecciones de moda.

Por séptimo día consecutivo del torneo, hizo calor y hubo humedad, con la temperatura prevista para subir hasta los 34 grados Celsius (93 Fahrenheit). Se espera que el calor ceda el domingo y durante la segunda semana.

A mitad de la victoria de Osaka, sacaron a un espectador del estadio en camilla debido a una aparente enfermedad.

Sabalenka dio cuenta 6-0, 7-5 de Daria Kasatkina.

En la misma mitad del cuadro, la campeona defensora Coco Gauff jugaba contra Anastasia Potapova, una rusa que ahora juega bajo la bandera de Austria.

La rusa Diana Shnaider derrotó a la ucraniana Oleksandra Oliynykova 7-5, 6-1 después de que Oliynykova la acusara de ser una propagandista de la guerra entre sus países.

En la rama masculina, Felix Auger-Aliassime enfrente al estadounidense Brandon Nakashima. Como número 4, Auger-Aliassime es el jugador con mejor preclasificación que queda en la mitad superior del cuadro tras la sorprendente derrota de Jannik Sinner hace dos días.

Moise Kouame, un francés de 17 años, se mide contra el chileno Alejandro Tabilo e intenta convertirse en el hombre más joven en alcanzar la cuarta ronda en Roland Garros desde que Bjorn Borg tenía 16 años en 1973.

El italiano Flavio Cobolli doblegó 6-2, 6-2, 6-3 al estadounidense Learner Tien y a continuación se medirá con el estadounidense Zachary Svajda, victorioso 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 sobre el argentino Francisco Cerúndolo.