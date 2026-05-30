EU discapacita buque comercial que intentó llegar a Irán

Un barco portacontenedores se ve fondeado mientras una lancha pasa por delante en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

Un barco portacontenedores se ve fondeado mientras una lancha pasa por delante en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos han detenido otro buque mercante que intentaba romper el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, informó a The Associated Press el sábado un funcionario norteamericano con conocimiento de la situación.

El granelero Lian Star, con bandera de Gambia, ignoró múltiples advertencias durante la noche mientras intentaba entrar en un puerto iraní, manifestó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar operaciones militares. El barco fue inutilizado por aeronaves de Estados Unidos en el golfo de Omán y permanece a la deriva allí, indicó el funcionario, y añadió que las fuerzas norteamericanas no han abordado la embarcación.

Con la acción más reciente, las fuerzas armadas de Estados Unidos han detenido seis barcos que intentaban violar el bloqueo. A uno se le permitió continuar.

Estados Unidos lanzó el bloqueo el 17 de abril en respuesta a que Irán efectivamente cerró el estrecho después de que la guerra comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Un frágil alto al fuego se ha mantenido desde el 7 de abril. Ahora la región y el mundo en general esperan noticias sobre si se está alcanzando un acuerdo para ampliarlo por 60 días mientras se celebrarían nuevas conversaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Los acontecimientos en el estrecho de Ormuz han sacudido la economía mundial ya que han quedado paralizados muchos envíos de petróleo, gas natural y suministros relacionados como fertilizante, lo que aumenta la presión sobre los consumidores y los productores de alimentos.

El bloqueo estadounidense busca limitar la actividad comercial de Irán y su acceso a efectivo, creando más dolor para su economía.

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió con asesores el viernes, pero aún no ha decidido si seguir adelante con un acuerdo para ampliar la tregua y reabrir el estrecho. Irán ha dicho que el acuerdo no se había finalizado.