Chocan dos helicópteros sobre Río de Janeiro

El concesionario de carros donde se estrellaron dos helicópteros y cayeron al suelo en Río de Janeiro, Brasil, el 14 de junio del 2026. (AP foto/Bruna Prado)

El concesionario de carros donde se estrellaron dos helicópteros y cayeron al suelo en Río de Janeiro, Brasil, el 14 de junio del 2026. (AP foto/Bruna Prado)

RÍO DE JANEIRO (AP) — Dos helicópteros chocaron en el aire sobre Río de Janeiro la mañana del domingo y se estrellaron en la zona oeste de la ciudad, lo que causó la muerte de las seis personas a bordo, informaron los bomberos.

Uno de los helicópteros se estrelló contra un concesionario de automóviles, donde había varios vehículos eléctricos estacionados, lo que provocó un incendio que ya fue extinguido, indicó el Cuerpo de Bomberos Militar de Río de Janeiro.

Las autoridades señalaron que hay una investigación en curso para determinar la causa de la colisión.

La policía reveló que el cantante y comediante estadounidense Oliver Tree figuraba en la lista de pasajeros entregada a las autoridades de aviación, pero no han podido identificar los cuerpos de los fallecidos en el choque.

Tree se presentó en Buenos Aires el 4 de junio y publicó un video en Instagram el sábado de él jugando fútbol en un vecindario de Brasil.

Fernandes de Freitas, un trabajador de un taller de neumáticos, dijo que vio a uno de los helicópteros en llamas y se dio cuenta que un pasajero saltó de la otra nave antes de estrellarse. “Fue aterrador, totalmente aterrador”, declaró De Freitas.

Por su parte, el canal argentino de streaming Blender, confirmó el fallecimiento de Gaspar Prim Díaz —conocido como Gaspi— en el incidente. El joven de 23 años acababa de estrenar una serie en esa señal, tras adquirir notoriedad con transgresores videos en la vía pública en que abordaba a desconocidos. Era seguido por más de 2,8 millones de personas en YouTube.

“Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo”, publicó Blender en X. El youtuber español Ibaí Llanos también lamentó el deceso en sus redes. Se cree que el cineasta argentino Lucas Vignale —que acompañaba a Gaspi— también es otra de las víctimas del choque.