El presidente Trump cumple 80 y celebra con peleas de UFC en jaula

Josh Hokit conecta un puñetazo durante su pelea contra Derrick Lewis en el combate de peso pesado del UFC Freedom 250, celebrado en el jardín sur de la Casa Blanca el domingo 14 de junio de 2026 en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

Josh Hokit conecta un puñetazo durante su pelea contra Derrick Lewis en el combate de peso pesado del UFC Freedom 250, celebrado en el jardín sur de la Casa Blanca el domingo 14 de junio de 2026 en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump salió primero de la Oficina Oval, y luego peleadores de todo el mundo lo siguieron directamente hacia la jaula de pelea, en parte para la celebración del 80mo cumpleaños del presidente y para llevar un deporte que durante mucho tiempo estuvo al margen de la aceptación general al puesto estelar en el South Lawn de la Casa Blanca.

La UFC estuvo en DC la noche del domingo, un escenario totalmente estadounidense de lo más improbable para una promotora de peleas que hace mucho se deshizo de la etiqueta de “peleas de gallos humanas” y décadas después quedó entrelazada con la envalentonada “manosfera” de derecha que consume peleas de la UFC y brindó su apoyo a Trump en dos elecciones.

Impulsados por una dosis de patriotismo de alto octanaje, el presidente Donald Trump y el jefe de la UFC, Dana White, salieron de la Oficina Oval hacia el balcón del Salón Azul al ritmo de cánticos de “¡USA!” “¡USA!”, en una noche ventosa para las peleas en jaula durante la velada de peleas Freedom 250.

Esto no fue el Easter Egg Roll.

La voz de Bruce Buffer retumbó desde la jaula como siempre para las presentaciones de las peleas , y su atuendo con estrellas y franjas encajó con la ocasión: estrellas doradas en el exterior de su saco y mini banderas estadounidenses cosidas por dentro. Las ring girls de la UFC, que normalmente desfilan alrededor de la jaula con atuendos diminutos, estuvieron más cubiertas para una noche de peleas más apta para todo público, vestidas con atuendos de cuerpo más completo, algunos que caían por debajo de la rodilla o hasta el suelo e incorporaban la bandera estadounidense en los diseños.

La Banda de los Marines tocó frente a la Casa Blanca y Zac Brown cantó el himno nacional —que nunca se interpreta antes de las carteleras normales de la UFC debido a la mezcla de nacionalidades que pelean dentro del Octágono—. Los Blue Angels de la Marina y los Thunderbirds de la Fuerza Aérea pasaron a toda velocidad por encima como parte de un sobrevuelo.

Los más de 4.000 aficionados —entre ellos Mark Zuckerberg y David Ellison— en el South Lawn que se sentaron bajo la garra, la estructura abierta, casi tipo platillo volador, que albergaba la jaula, en su mayoría se quedaron con las manos quietas hasta que los peleadores usaron las suyas para lanzar puños furiosos y derribos que los pusieron de pie .

Bo Nickal puso el rojo, blanco y estruendo cuando el tres veces campeón de lucha de la NCAA División I en Penn State consiguió la victoria por TKO sobre el peso mediano Kyle Daukaus e inmediatamente salió disparado del Octágono para una charla junto a la jaula con Trump. Nickal conoció a Trump en 2019 durante una ceremonia en la Casa Blanca para campeones nacionales universitarios.

Nickal agradeció a Trump tras la fácil noche de trabajo por llevar la UFC a la Casa Blanca.

“Antes que nada, tengo que agradecer al presidente Trump por hacer que esto suceda”, dijo Nickal dentro de la jaula. “Esto es increíble”.

El primer contratiempo de la noche para Trump llegó cuando el peso pesado estadounidense Derrick Lewis perdió su pelea después de que recibió una invitación personal del presidente. Trump se proclamó fan de Lewis y de sus celebraciones poco convencionales y le pidió a White que lo agregara a la cartelera. Josh Hokit, en cambio, mejoró a 10-0 cuando aplastó a Lewis por TKO.

Según un documento presentado ante un tribunal por el Servicio de Parques Nacionales, que supervisa el South Lawn, se han invertido más de 60 millones de dólares y decenas de miles de horas de trabajo en la construcción de la arena, y la amenaza latente de lluvia que ponía a White en un estado de nervios cada vez que se mencionaba un pronóstico miserable nunca se materializó durante las primeras partes de la cartelera.

Horas después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz, lo que ofreció alivio a la economía global a más de tres meses del inicio de los combates, llegó la noche de peleas.

La UFC presentará siete peleas, todas con combatientes masculinos, bajo el lema Freedom 250 para celebrar el cumpleaños de Trump y el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Alex Pereira, de Brasil, se enfrentará a Ciryl Gane, de Francia, por el título interino de peso pesado de la UFC. Luego, el campeón de peso ligero hispano-georgiano Ilia Topuria se medirá al campeón interino Justin Gaethje en el evento principal.

El raro evento al aire libre de la UFC marcó el punto culminante de la relación entre White y Trump que ha generado dividendos personales, políticos y financieros para ambas partes. La primera cartelera de White como presidente de la UFC se realizó en 2001 en un evento celebrado en el Trump Taj Mahal.

Trump ha asistido a cuatro carteleras de la UFC como presidente en funciones, caminando hacia la jaula entre música rock y cánticos patrióticos de los aficionados. White presentó a Trump en dos Convenciones Nacionales Republicanas.

Trump tuvo una participación en casa para este, haciendo el corto recorrido desde la Oficina Oval hasta el Octágono, muy parecido a los peleadores que estuvieron flanqueados por socorristas y receptores de la Medalla de Honor, entre otros.

Miles más fuera del césped de la Casa Blanca vieron las peleas en pantallas gigantes desde la cercana Ellipse, aunque no todos pudieron conseguir boletos.

Incluso uno de los campeones de la UFC.

El campeón de peso mediano de la UFC, Sean Strickland, fue escoltado fuera del evento en la Ellipse por un grupo de agentes de policía.

La Policía de Parques de Estados Unidos dijo en un comunicado que la presencia de Strickland atrajo suficiente atención de los asistentes como para que resultara en desorden. No fue multado ni arrestado, dijeron. En cambio, fue llevado a su hotel y se le dijo que no regresara al recinto.

Antes un partidario vocal de Trump, Strickland ha dicho recientemente en redes sociales que no fue invitado a participar en el evento en la Casa Blanca porque es un crítico abierto de Israel.

White ha rechazado la acusación de Strickland de que se le prohibió asistir a eventos de UFC Freedom 250.