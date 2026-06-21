Logra Filipinas liberación de 24 ciudadanos detenidos en Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin, a la derecha, y su homólogo filipino Ferdinand Marcos Jr. posan para una foto al margen de la cumbre Rusia-ASEAN en Kazán, Rusia, el miércoles 17 de junio de 2026. (Sergei Bobylev/Sputnik, foto del Kremlin vía AP)

El presidente ruso Vladímir Putin, a la derecha, y su homólogo filipino Ferdinand Marcos Jr. posan para una foto al margen de la cumbre Rusia-ASEAN en Kazán, Rusia, el miércoles 17 de junio de 2026. (Sergei Bobylev/Sputnik, foto del Kremlin vía AP)

MANILA, Filipinas.- Rusia liberó a 24 filipinos que habían estado detenidos durante meses sin cargos en una ciudad siberiana, después que el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. expresara su preocupación por ellos en una reunión con su homólogo ruso Vladímir Putin, informaron funcionarios filipinos el sábado.

Los 24 llegaron a Manila en dos vuelos a primera hora del domingo, y el primer grupo fue recibido por la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, quien acompañó a Marcos en sus conversaciones con Putin el miércoles en la ciudad rusa de Kazán, indicó el Departamento de Relaciones Exteriores en Manila.

El secretario de Trabajadores Migrantes, Hans Cacdac, recibió al último grupo de obreros liberados antes del amanecer. Su agencia proporcionó ayuda no especificada a los trabajadores, que estuvieron detenidos en una región rusa conocida por sus temperaturas invernales extremas.

Marcos, quien actualmente ostenta la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, encabezó a los líderes del bloque de 11 países en la conmemoración del 35to aniversario de las relaciones diplomáticas de la ASEAN con Rusia. El mandatario sostuvo una reunión bilateral con Putin al margen de la cumbre en Kazán.

La liberación de los filipinos fue relativamente rápida luego que Marcos expresara su preocupación el miércoles. Filipinas es un aliado clave de Estados Unidos en Asia mediante un tratado y estuvo entre la mayoría de los miembros de la ASEAN que votaron a favor de una resolución de la Asamblea General de la ONU que condenó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Singapur fue el único miembro de la ASEAN que impuso sanciones a Rusia. El primer ministro de ese país, Lawrence Wong, se unió a la cumbre de Kazán.

Tras su reunión bilateral con Putin, Marcos dijo a los periodistas que expresó su preocupación por los filipinos que habían estado detenidos durante unos nueve meses en la ciudad de Yakutsk, en el este de Siberia, sin cargos. Señaló que Filipinas no tenía más información sobre su estado.

Hubo reportes de que los filipinos podrían haber sido víctimas de reclutamiento ilegal de empleo y haber sido puestos bajo custodia en Rusia debido a posibles violaciones de las leyes migratorias, indicaron funcionarios filipinos.

Putin le dijo a Marcos que no estaba al tanto del problema, pero prometió investigarlo. Durante una cena el miércoles, el presidente ruso le comentó a Marcos que a los filipinos no se les había imputado ninguna falta, según relató el mandatario filipino. “No se preocupe, encontraremos la manera de solucionar este problema”, dijo Putin, de acuerdo con Marcos.

La delegación filipina fue notificada finalmente por funcionarios rusos de que los filipinos serían deportados de inmediato de regreso a Manila, afirmó Marcos.

Unos 15.000 filipinos viven y trabajan en distintas partes de Rusia, según el embajador de Filipinas en Moscú, Igor Bailen.