Confía Costa de Marfil en sellar clasificación ante Curazao

Derrota frente a Alemania obliga a los Elefantes a ganar su último duelo

Inao Oulai (26) y sus compañeros de Costa de Marfil agradecen al público tras caer ante Alemania en el Mundial, el sábado 20 de junio de 2026 en Toronto (AP Foto/Alexandra Antoniono)

Inao Oulai (26) y sus compañeros de Costa de Marfil agradecen al público tras caer ante Alemania en el Mundial, el sábado 20 de junio de 2026 en Toronto (AP Foto/Alexandra Antoniono)

TORONTO.- Si Costa de Marfil gana su próximo partido, la derrota del sábado no importará.

Tras admitir dos goles en la segunda mitad ante Alemania y perder la oportunidad de asegurar un boleto a la fase de eliminación directa por primera vez en sus cuatro participaciones en la Copa del Mundo, los marfileños centran su atención en su último partido de la fase de grupos, el jueves contra Curazao.

Si ganan, los Elefantes estarán dentro.

El delantero Amad Diallo aseguró que él y sus compañeros se sobrepondrán a la derrota ante Alemania. Tienen que hacerlo.

“Tenemos respeto por nosotros mismos, pero queremos hacer historia para Costa de Marfil, y vamos a ir allí con buena mentalidad e intentar volver a vivir”, afirmó Diallo.

Costa de Marfil fue mejor que Alemania durante toda la primera mitad del sábado y un tramo de la segunda. El gol en el primer tiempo por parte del mediocampista Franck Kessié silenció a los aficionados alemanes durante un largo rato.

Pero el sector alemán del público que llenó el estadio estalló en júbilo cuando Deniz Undav anotó el gol de la victoria, el segundo de su partido. Y ello dejó cabizbajos a los seguidores marfileños.

El equipo también pareció conmocionado, y los jugadores hablaron del dolor de perder un partido que sentían que debieron haber ganado.

La buena noticia para Costa de Marfil es que Curazao, su próximo rival, ocupa el 83er puesto del ranking internacional de selecciones de la FIFA, muy por debajo de Costa de Marfil, que es 31ra. La nación caribeña también perdió su primer partido ante Alemania, por una goleada de 7-1.

“Va a ser un gran momento para todos, para esta nueva generación, porque sabemos que tenemos calidad en el equipo”, manifestó Diallo. “Pero la prioridad ahora es que estamos realmente concentrados en nosotros mismos. Va a ser un partido muy duro”.