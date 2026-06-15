Trump llega reforzado a la cumbre del G7

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la velada de combates UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el domingo 14 de junio de 2026, en Washington, con Lara Trump, Tiffany Trump y Donald Trump Jr. (AP Foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la velada de combates UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el domingo 14 de junio de 2026, en Washington, con Lara Trump, Tiffany Trump y Donald Trump Jr. (AP Foto/Alex Brandon)

EVIAN-LES-Bains, Francia (AP) — El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, salió de viaje el lunes hacia los Alpes franceses para reunirse con otros líderes mundiales en la cumbre del Grupo de los Siete, después de anunciar un acuerdo que, según afirma, pondrá fin a la guerra de Estados Unidos con Irán.

Trump y funcionarios iraníes llevaban días diciendo que estaban avanzando hacia un acuerdo, pero incluso el domingo la situación parecía inestable tras una nueva ronda de ataques entre Israel y los milicianos de Hezbollah, respaldados por Irán, en Líbano.

Con el acuerdo, Trump tiene previsto llegar a Evian-les-Bains el lunes por la tarde con algo de viento a favor para las conversaciones con los líderes del G7, algunos de los cuales han sido muy críticos con su manejo de un conflicto de aproximadamente 15 semanas, que ha provocado un aumento de los precios mundiales de la energía.

El conflicto, que según las encuestas la mayoría de los votantes estadounidenses desaprobaba, había puesto nerviosos a algunos republicanos por los efectos políticos que podría tener en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

“Barcos del mundo, enciendan sus motores”, escribió Trump en una publicación en redes sociales para celebrar el acuerdo, que, según dijo, llevaría a que Estados Unidos pusiera fin al bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde fluía alrededor del 20% del crudo mundial antes del conflicto. “¡Que fluya el petróleo!”.

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, sin embargo, señaló que el cierre iraní del estrecho continuará hasta que el acuerdo se firme oficialmente.

Ni la Casa Blanca ni Irán publicaron el acuerdo final ni revelaron muchos detalles. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país actuó como mediador en las negociaciones, indicó que esta semana habrá “conversaciones previas a la implementación” para sentar las bases de 60 días de diálogos técnicos sobre el programa nuclear de Irán.

El acuerdo podría cambiar la dinámica del G7

Cerrar un acuerdo antes de volar a la cumbre ciertamente podría cambiar la dinámica del encuentro para Trump. Ha tenido fricciones con el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni por no consultarlos antes de la decisión de ir a la guerra.

Mientras tanto, Trump ha respondido a los cuatro líderes europeos —todos miembros de la alianza militar de la OTAN— recriminando su falta de apoyo a Estados Unidos en el conflicto.

Se espera que Trump hable con los líderes sobre el desminado del estrecho de Ormuz, según la Casa Blanca. Reino Unido y Francia han expresado interés en ayudar con el desminado una vez que el conflicto se pause. El temor a posibles minas es una de las razones por las que el tráfico de petroleros se ha detenido durante la guerra, y despejarlas con rapidez será crucial para recuperar la confianza de los buques comerciales.

Macron, anfitrión de la cumbre de este año, invitó a los líderes de tres países que no forman parte del G7 —Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos— a participar en una sesión sobre Oriente Medio el martes, en la que se espera que Irán sea un tema central.

“El objetivo será evaluar las implicaciones de este acuerdo, el apoyo a Líbano, la reapertura a largo plazo del estrecho de Ormuz y, por supuesto, alcanzar un acuerdo sobre los programas nuclear y balístico (de misiles) de Irán”, afirmó Macron en un video publicado en redes sociales el domingo por la noche.

Los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Canadá también emitieron una declaración conjunta en la que acogieron con satisfacción el acuerdo como un “momento de oportunidad para restaurar la estabilidad regional y estabilizar la economía mundial”.

En un tema aparte, Trump dijo en una entrevista con el New York Post antes de partir hacia la cumbre que ha advertido a Macron que Estados Unidos “no tendrá otra opción” que imponer aranceles del 100% a los vinos franceses a menos que París elimine su impuesto digital a las empresas tecnológicas estadounidenses, renovando una antigua amenaza del republicano que se remonta a su primer mandato.

Los vinos y las bebidas alcohólicas exportadas a Estados Unidos desde la Unión Europea enfrentan ahora un arancel del 15%.

Trump tiene previsto reunirse con Macron cuando llegue a Francia más tarde el lunes. Tras su reunión, Macron y Trump se unirán a los demás líderes para una cena de trabajo.

Trump enfrenta preguntas sobre incentivos financieros para Teherán

Trump había criticado con dureza al expresidente Barack Obama por el acuerdo nuclear de 2015, que, según Trump, no logró impedir que Teherán avanzara hacia un arma y canalizó miles de millones a las arcas de la República Islámica.

En 2018, Trump se retiró del acuerdo, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto. Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia y la Unión Europea también fueron firmantes del pacto.

En una entrevista el domingo con The New York Times, Trump rechazó las comparaciones con el acuerdo nuclear de la era Obama. “Negociamos desde una posición de fuerza”, dijo el presidente. “Él básicamente les estaba pagando”.

Pero Trump no ha detallado cómo su acuerdo abordará algunas cuestiones clave sobre el programa nuclear de Irán, como quién estará a cargo de verificar que Irán cumple el acuerdo y quién destruirá o retirará 972 libras (441 kilogramos) de uranio altamente enriquecido que se cree está enterrado bajo instalaciones nucleares que quedaron gravemente dañadas por ataques de Estados Unidos el verano pasado.

También se espera que el acuerdo incluya cierto alivio de sanciones e incentivos económicos para Teherán a medida que cumpla determinados parámetros destinados a aliviar las preocupaciones de la Casa Blanca, dijeron altos funcionarios del gobierno antes de que ambas partes alcanzaran un acuerdo.

Algunos demócratas y críticos de línea dura sostienen que Trump no ha explicado en qué se diferenciará el alivio financiero de su acuerdo de lo que hizo Obama en el pacto nuclear de 2015.

“Con toda su crítica al JCPOA, teníamos observadores internacionales; de hecho, teníamos una alianza que incluía a los europeos, y Rusia y China eran firmantes”, declaró a “Face the Nation” de CBS el domingo el senador Mark Warner, el principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado. “Ahora es Estados Unidos actuando sólo o actuando sólo con Israel, y eso no nos hace más seguros”.

El senador republicano Lindsey Graham, un aliado cercano de Trump y partidario de una línea dura con Irán, se mostró escéptico. Señaló que el Congreso tendrá que revisar y votar cualquier acuerdo nuclear con Irán, y dijo que espera que el vicepresidente JD Vance —“el arquitecto del acuerdo”— lo presente.

“Me preocupa un poco que la visión de Irán sobre el acuerdo parezca diferente de lo que el equipo negociador estadounidense está afirmando”, escribió Graham en redes sociales.

Trump llama a Putin y a Zelenskyy antes del G7

Macron también invitó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a una sesión de trabajo con los líderes del G7 el martes para hablar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por el momento, Zelenskyy no tiene programadas conversaciones cara a cara con Trump mientras ambos estén en Francia, pero Trump habló por separado con Zelenskyy y con el presidente ruso, Vladímir Putin.

La llamada de Putin con Trump duró poco menos de una hora, según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien informó a los periodistas después.

Sobre Ucrania, Ushakov indicó que Trump enfatizó la necesidad de poner fin a las hostilidades y expresó su disposición a influir en los aliados europeos y en Kiev para lograr ese objetivo, incluso en el G7.

Según Ushakov, Trump también dijo que los recientes ataques contra objetivos civiles en Rusia complican un acuerdo. La Casa Blanca no comentó sobre la llamada.

Se espera que el enviado de Estados Unidos Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, viajen pronto a Rusia, dijo Ushakov.

Zelenskyy señaló en un comunicado publicado en Telegram que le contó a Trump cómo la posición de Ucrania a lo largo de la línea del frente oriental ha mejorado y se ha fortalecido.

“Quedamos en hablar más durante nuestra reunión en la cumbre del G7”, expresó.