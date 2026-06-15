Mueren los 12 ocupantes de avioneta que se estrella en Missouri

Esta captura de video proporcionada por KMBC-TV muestra una vista aérea del lugar del desplome de una avioneta cerca del Aeropuerto Memorial de Butler en Butler, Missouri, el domingo 14 de junio de 2026. (KMBC-TV vía AP)

Esta captura de video proporcionada por KMBC-TV muestra una vista aérea del lugar del desplome de una avioneta cerca del Aeropuerto Memorial de Butler en Butler, Missouri, el domingo 14 de junio de 2026. (KMBC-TV vía AP)

BUTLER, Missouri, EE.UU. (AP) — Una avioneta que se dirigía a una excursión de paracaidismo en Missouri se estrelló en un campo y quedó envuelta en llamas el domingo, matando al piloto y a los 11 pasajeros a bordo, informaron las autoridades.

El desplome ocurrió poco después que la aeronave despegara de un aeropuerto local alrededor de las 11:30 de la mañana, y algunos familiares de los ocupantes presenciaron el incidente, informó el jefe policial del condado Bates, Chad Anderson.

Un montón de metal azul y plateado retorcido y destrozado yacía en el césped cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, con una enorme fila de vehículos de emergencia reunidos en una calle cercana. Clérigos y voluntarios acudieron al lugar para ayudar a los familiares, indicó Anderson, y las autoridades trabajaban la tarde del domingo para identificar a todas las víctimas y notificar a sus familiares más cercanos.

Funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA , por sus siglas en inglés ) también estaban en el lugar la tarde del domingo, señaló Anderson, y un equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ( NTSB, por sus siglas en inglés ) se dirigía al lugar.

La avioneta privada era operada por Skydive Kansas City, apuntó Dennis Jacobs, el gerente interino del aeropuerto y director de la Agencia para el Manejo de Emergencias del condado Bates. Fue identificada como una aeronave turbohélice monomotor.

“Acababa de despegar e hizo un giro a la izquierda” antes de la caída, declaró Jacobs. “En mi opinión, creo que estaba perdiendo potencia y trataba de llegar hasta la carretera y aterrizar, y entró en pérdida y cayó de nariz y se incendió”.

Los servicios de emergencia pudieron extinguir el incendio en los restos poco después del incidente, declaró Jacobs, calificando la escena de “brutal”. Los socorristas también revisaron el área bajo la trayectoria de vuelo y no encontraron a nadie que hubiera intentado saltar antes que la aeronave cayera, dijo.

La avioneta Pacific Aerospace 750XL que se estrelló es un modelo de aeronave popular para el paracaidismo y que también ha demostrado ser útil para transportar carga, levantamiento aéreo y vuelos de evacuación médica. La aeronave puede transportar más de 1.800 kilogramos (4.000 libras) y es capaz de despegar y aterrizar en pistas cortas, según el fabricante. La nave fue fabricada en 2010, según registros de la FAA.

Las empresas de paracaidismo operan en la región ocho o nueve meses al año, y la temporada suele comenzar a finales de marzo o principios de abril y extenderse hasta octubre o noviembre. Alguien que respondió el teléfono en Skydive Kansas City declinó hablar con un reportero de The Associated Press.

El desplome ocurrió en un día soleado en el área. Datos de la empresa de seguimiento digital de vuelos FlightAware muestran que la aeronave ya había completado dos vuelos cortos el domingo antes del incidente. Según FlightAware, se registraron otros dos vuelos exitosos el sábado y cinco el viernes.

Aún no se sabe qué factores pudieron haber contribuido a la caída o haberla causado, apuntó Justin Ewing, sargento de la Patrulla de Caminos de Missouri, y esos detalles serán parte de la investigación realizada por funcionarios de la NTSB.

El jefe policial enfatizó que la población está a salvo y que esto “parece ser un accidente”.

Jeff Guzzetti, experto en seguridad de la aviación, dijo que el mantenimiento deficiente ha sido un factor en varios incidentes anteriores de aviones de paracaidismo porque estas empresas no están sujetas a un estándar alto bajo las reglas de la FAA. Explicó que las empresas de paracaidismo se rigen por las mismas reglas que cualquier propietario de una avioneta privada y no por las reglas más estrictas que cumplen los operadores de vuelos chárter y las aerolíneas.

“Ha habido toda una historia de incidentes de paracaidismo por mantenimiento inadecuado y una cultura de seguridad deficiente”, declaró Guzzetti, quien solía ser investigador de incidentes aéreos tanto para la NTSB como para la FAA.

La causa exacta del desplome del domingo no estará clara durante un año o más hasta que la NTSB publique su informe final.

La NTSB ha expresado anteriormente preocupaciones sobre la débil supervisión de los operadores de paracaidismo en investigaciones de sucesos anteriores. La agencia sostuvo, tras una caída en 2019 que mató a 11 personas en Hawai, que el sistema regulatorio de la FAA no es lo suficientemente sólido como para garantizar la seguridad de los vuelos de paracaidismo.

El pequeño aeropuerto presta servicio a alrededor de 30 aeronaves, todas de propiedad privada, incluidas empresas de fumigación de cultivos y operadores de paracaidismo, dijo Jacobs.

El pequeño pueblo de Butler tiene una población de alrededor de 4.300 habitantes y está a unos 105 kilómetros (65 millas) al sur de Kansas City. El Aeropuerto Memorial de Butler, así como la carretera que pasa a su lado, permanecerán cerrados al tiempo que los investigadores federales estén en el lugar, expresó Anderson la tarde del domingo.