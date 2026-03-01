Crece debate sobre poderes de guerra tras ataque de Trump a Irán sin aval del Congreso

El capitolio de Estados Unidos, el viernes 27 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul)

El capitolio de Estados Unidos, el viernes 27 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul)

WASHINGTON.- Miembros clave del Congreso de Estados Unidos exigen una votación rápida sobre una resolución de poderes de guerra que restringiría el ataque militar del presidente Donald Trump contra Irán, a menos que el gobierno obtenga su aprobación para lo que, advierten, es una campaña potencialmente ilegal que corre el riesgo de arrastrar al país a un conflicto más profundo en Oriente Medio.

La Cámara de Representantes y el Senado, donde el partido republicano del presidente tiene una estrecha mayoría, ya habían redactado resoluciones de ese tipo mucho antes de los ataques del sábado. Ahora están listos para sumergirse la próxima semana en un inusual debate sobre poderes de guerra que servirá como referéndum sobre la decisión de Trump de actuar por su cuenta en una acción militar sin autorización formal del Congreso.

“¿No ha aprendido nada el presidente Trump de décadas de injerencia de Estados Unidos en Irán y de guerras interminables en Oriente Medio?”, preguntó el senador demócrata por Virginia Tim Kaine, uno de los líderes del esfuerzo bipartidista. También sostuvo que los ataques contra Irán fueron “un error colosal”.

En la Cámara, el representante demócrata por California, Ro Khanna, y Thomas Massie, representante republicano por Kentucky, exigen que el Congreso deje constancia con una votación pública sobre su propia medida bipartidista. “El Congreso debe reunirse el lunes para votar”, señaló Khanna, “para detener esto”.

Massie arremetió contra el propio eslogan de campaña presidencial de Trump y declaró: “Esto no es ‘Estados Unidos primero’”.

Pero la mayoría de los republicanos, en particular sus líderes, recibieron con agrado la medida del mandatario contra Irán. Muchos mencionaron los programas nucleares y las capacidades de misiles del adversario histórico de Estados Unidos como motivos que requieren una respuesta militar.

“Bien hecho, señor presidente”, dijo el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham. “Mientras observo y sigo esta histórica operación, me asombra la determinación del presidente Trump de ser un hombre de paz, pero al final del día, la peor pesadilla del mal”.

El debate sobre poderes de guerra pone a prueba al Congreso

La decisión del gobierno de lanzar, junto con Israel, lo que parece ser una operación militar conjunta de duración indefinida destinada a cambiar el gobierno en Teherán pone a prueba, de maneras profundas y dramáticas, la separación de poderes establecida en la Constitución. Casi dos meses antes, Trump ordenó ataques que derrocaron al líder venezolano Nicolás Maduro.

Si bien los presidentes tienen autoridad como comandantes en jefe para llevar a cabo por su cuenta ciertas operaciones militares estratégicas, la Constitución otorga al Congreso el poder de hacer la guerra. Antes del inicio de la guerra de Irak, en marzo de 2003, el presidente republicano George W. Bush impulsó durante meses la obtención de autorización del Congreso. No se intentó una votación similar sobre Irán, y un esfuerzo previo en el Senado para frenar las acciones de Trump tras el ataque del verano pasado contra Irán fracasó.

El debate en el Congreso sobre los poderes de guerra sería en su mayor parte simbólico. Aun si se aprobara una resolución en un Congreso dividido por un estrecho margen, es probable que Trump la vetara y el Congreso no tendría la mayoría de dos tercios necesaria para anular ese rechazo. A menudo, el Congreso no ha logrado bloquear otras acciones militares de Estados Unidos, incluida una votación en el Senado sobre Venezuela, pero las votaciones nominales quedan como registro público.

Los líderes republicanos respaldan la acción de Trump

La respuesta del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, refleja las posturas de larga data del partido. Irán enfrenta “las severas consecuencias de sus malvadas acciones”, afirmó.

Johnson, republicano por Luisiana, indicó que los líderes de la Cámara y del Senado y los respectivos comités de inteligencia recibieron informes detallados a principios de semana de que la acción militar “podría volverse necesaria” para proteger a las tropas y a los ciudadanos de Estados Unidos en Irán. Señaló que recibió actualizaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y que se mantendrá en “estrecho contacto” con Trump y el Departamento de Defensa “a medida que esta operación avance”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, elogió a Trump “por tomar medidas para frustrar estas amenazas”.

Thune dijo que esperaba que funcionarios del gobierno informaran a todos los senadores, una señal de que los legisladores buscan más respuestas a sus preguntas sobre los planes de Trump de cara al futuro.

Los demócratas advierten que los ataques son ilegales

Muchos demócratas califican la operación de ilegal, al señalar que la Constitución otorga únicamente al Congreso el poder de declarar la guerra. A su juicio, el gobierno no ha expuesto su justificación ni su plan para los ataques militares, ni para lo que vendrá después.

El senador Chris Van Hollen, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó que el presidente ha emprendido “una guerra ilegal de cambio de régimen contra Irán”.

“Esto no nos hace más seguros y solo perjudica a Estados Unidos y a nuestros intereses”, escribió Van Hollen, demócrata por Maryland, en una publicación en redes sociales. “El Senado debe votar de inmediato la Resolución de Poderes de Guerra para detenerlo”.

El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, de Nueva York, dijo que, si bien Irán es un “actor maligno y debe ser confrontado enérgicamente” por sus abusos de derechos humanos y la amenaza que representa para Estados Unidos y sus aliados, el gobierno “debe buscar autorización para el uso preventivo de la fuerza militar que constituye un acto de guerra”.

El líder demócrata, el senador Chuck Schumer, de Nueva York, exigió que el Congreso reciba de inmediato información sobre los planes del gobierno.

“Irán nunca debe estar autorizado para poseer un arma nuclear, pero el pueblo estadounidense no quiere otra guerra interminable y costosa en Oriente Medio cuando hay tantos problemas en casa”, manifestó.