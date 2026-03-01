Chocan dos camiones urbanos; se retiran sin esperar autoridades

Unidades continuaron su recorrido tras el impacto; hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni intervención oficial

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas derivadas del incidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un percance entre dos camiones del transporte urbano se registró sobre la avenida Guerrero, en el tramo comprendido entre las calles Arteaga e Independencia, donde una de las unidades involucradas se retiró del lugar tras el impacto.

De acuerdo con la información disponible, ambas unidades colisionaron mientras circulaban por dicha vialidad, lo que ocasionó daños materiales. Tras el choque, uno de los operadores continuó su marcha, sin permanecer en el sitio para el esclarecimiento de los hechos.

El conductor de la unidad afectada descendió momentáneamente para observar los daños visibles y posteriormente retomó su ruta, retirándose también del lugar para continuar con el servicio a los usuarios.

El tránsito en la zona se mantuvo en operación, ya que las unidades involucradas no permanecieron obstruyendo la circulación. Se espera que, en caso de existir un reporte posterior, las instancias correspondientes realicen las diligencias administrativas conducentes conforme a la normativa del transporte público.