El Dólar
Compra:
$16.70
Venta:
$17.70
EN VIVO

Chocan dos camiones urbanos; se retiran sin esperar autoridades

Unidades continuaron su recorrido tras el impacto; hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni intervención oficial

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas derivadas del incidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un percance entre dos camiones del transporte urbano se registró sobre la avenida Guerrero, en el tramo comprendido entre las calles Arteaga e Independencia, donde una de las unidades involucradas se retiró del lugar tras el impacto.

De acuerdo con la información disponible, ambas unidades colisionaron mientras circulaban por dicha vialidad, lo que ocasionó daños materiales. Tras el choque, uno de los operadores continuó su marcha, sin permanecer en el sitio para el esclarecimiento de los hechos.

El conductor de la unidad afectada descendió momentáneamente para observar los daños visibles y posteriormente retomó su ruta, retirándose también del lugar para continuar con el servicio a los usuarios.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas derivadas del incidente, ni se cuenta con datos adicionales sobre la intervención de autoridades de vialidad en el sitio.

El tránsito en la zona se mantuvo en operación, ya que las unidades involucradas no permanecieron obstruyendo la circulación. Se espera que, en caso de existir un reporte posterior, las instancias correspondientes realicen las diligencias administrativas conducentes conforme a la normativa del transporte público.

Triunfan ‘Los domingos’ y ‘Sirât’ en una gala marcada por diversidad y reivindicación
Crece debate sobre poderes de guerra tras ataque de Trump a Irán sin aval del Congreso

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.