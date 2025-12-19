Posada navideña lleva alegría a niños y padres de la colonia Nueva Era

Un ejemplo más de que cuando se quiere, se puede. 🎅🎄

Nuevo Laredo, Tam.- Una emotiva posada navideña se llevó a cabo en las canchas de la colonia Nueva Era, organizada por la Barra de Abogados, liderada por Jorge Luis Miranda Niño, la AC Basura Cero bajo la tutela de Adriana Contreras y Quintana F C. comandado por Gustavo Adolfo Quintana.

Aproximadamente 150 niños se divirtieron, comieron y se llevaron un bonito juguete.

“Esta posada representa la cercanía que tendremos los abogados de Nuevo Laredo con la ciudadanía”, comentó Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados.

“Las sonrisas de los pequeños nos inspiran a seguir trabajando por el bien social. Hoy estamos unidos parte de la sociedad civil para llevar un grato momento con los pequeños, y de este tipo de eventos estaremos realizando continuamente”.

El evento fue un éxito, no solo para los niños, sino también para los padres de familia, quienes se mostraron gustosos de ver lo felices que estaban sus hijos.

La alegría y la emoción se palpaban en el ambiente, gracias a la presencia de Santa Claus y el mago Yayo, quien hizo participar a los pequeños y los encantó con sus trucos de magia.

“Fue un día inolvidable para nuestros hijos”, comentó una madre de familia. “Verlos reír y disfrutar es lo que nos hace felices a los padres”.

La Barra de Abogados ya tiene programado un evento deportivo para el 6 de enero, como parte de su compromiso con la comunidad.

“Seguiremos trabajando para llevar más eventos y actividades que beneficien a la ciudadanía”, finalizó Jorge Luis Miranda Niño.

La suma de voluntades hizo posible esta posada navideña, que llevó alegría a los niños y padres de la colonia Nueva Era. Un ejemplo más de que cuando se quiere, se puede. 🎅🎄