Hallan muerto a sospechoso de tiroteo en Universidad Brown en Nueva Hampshire

Agentes de policía registran la zona en busca del sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Salem, Nueva Hampshire. (AP Foto/Reba Saldanha)

Agentes de policía registran la zona en busca del sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Salem, Nueva Hampshire. (AP Foto/Reba Saldanha)

PROVIDENCE, Rhode Island.- Un hombre sospechoso de matar a dos personas y de herir a varias más en la Universidad Brown fue encontrado muerto en un almacén de Nueva Hampshire, dijeron a The Associated Press un funcionario policial y una persona familiarizada con el asunto.

El hombre fue encontrado muerto el jueves por la noche. Se cree que murió tras dispararse a sí mismo, dijo la persona familiarizada con el asunto.

Los investigadores creen que el hombre es responsable tanto del tiroteo en Brown como del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts que fue tiroteado en su casa de Brookline el lunes, dijo el funcionario. Las autoridades no han confirmado formalmente una conexión entre los dos tiroteos.

El funcionario y la persona familiarizada con el asunto no podían discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

Dos personas murieron y nueve resultaron heridas en el tiroteo del sábado en la Universidad Brown. La investigación cambió de rumbo el jueves, cuando las autoridades dijeron que estaban investigando una conexión entre el tiroteo en Brown y un ataque dos días después cerca de Boston en el que murió el profesor del MIT Nuno F.G. Loureiro.

El FBI había dicho anteriormente que no conocía vínculos entre los casos.