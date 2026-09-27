Reafirma León XIV rechazo a eutanasia durante visita a Lourdes

El pontífice defendió la protección de personas vulnerables y abordó también la crisis de abusos

En esta imagen publicada por Vatican Media, el papa LeÃ³n XIV reza en la Cueva de las Apariciones de Massabielle, en Lourdes, Francia, el sÃ¡bado 26 de septiembre de 2026. (Vatican Media via AP)

En esta imagen publicada por Vatican Media, el papa LeÃ³n XIV reza en la Cueva de las Apariciones de Massabielle, en Lourdes, Francia, el sÃ¡bado 26 de septiembre de 2026. (Vatican Media via AP)

LOURDES, Francia.- El papa León XIV llevó el domingo su oposición a la eutanasia y a la muerte con asistencia médica a Lourdes, un santuario católico francés asociado con “curaciones milagrosas” y que ahora también es un lugar de sanación para sobrevivientes de abusos sexuales del clero.

León se reunió con obispos franceses, antes de celebrar una misa en la pradera junto a la basílica principal de Lourdes ante unas 150.000 personas, según estimaciones. Cientos de autobuses llegaron a Lourdes temprano el domingo en una caravana de kilómetros de longitud para dejar a los peregrinos en el campo. Aclamaron y agitaron las manos cuando León llegó en su papamóvil antes de la misa.

Lourdes se convirtió en un importante destino de peregrinación después de que la Iglesia católica refrendara oficialmente las visiones de la Virgen María que una joven dijo haber tenido aquí en 1858.

El lugar, cerca de la frontera con España, atrae cada año a millones de peregrinos, especialmente a creyentes enfermos y con discapacidad que esperan una curación gracias al célebre agua del manantial en la gruta de Lourdes, donde supuestamente ocurrieron las visiones.

León llegó a Lourdes el sábado por la noche procedente de París y de inmediato rezó dentro de la Gruta de las Apariciones y bebió del manantial.

“Ha dado un mensaje de esperanza para Francia, un mensaje de esperanza y grandeza para Francia, y renovación para Francia”, dijo el peregrino parisino Pierre Caziljc.

El papa transmite un mensaje sobre la vida en Francia

Durante su visita de cuatro días a Francia, León ha pedido repetidamente un respeto renovado por la vida, en consonancia con la enseñanza católica de que toda vida humana debe ser protegida y defendida desde la concepción hasta la muerte natural. Esa enseñanza se traduce en una oposición firme al aborto y a la muerte con asistencia médica.

La Asamblea Nacional de Francia consagró el aborto en 2024 como un derecho constitucional y recientemente dio la aprobación final a un proyecto de ley que permite a adultos con enfermedades incurables recibir medicación letal.

En Lourdes, donde la Iglesia ha reconocido como auténticas 72 curaciones “milagrosas”, la cuestión de respetar incluso a los más frágiles, enfermos y vulnerables tiene un simbolismo especial.

Los sobrevivientes visitan Lourdes como parte del proceso de sanación

Más recientemente, Lourdes también se ha convertido en un lugar de sanación para sobrevivientes de abusos sexuales del clero. León iba a reunirse con siete sobrevivientes el domingo, incluida una que fue agredida siendo adulta, en reconocimiento de la nueva frontera de la crisis de abusos a la que se enfrenta la Iglesia.

La Iglesia francesa ha soportado un duro ajuste de cuentas con su legado de abusos. Un informe independiente de 2021 estimó que 330.000 niños habían sido agredidos durante 70 años por unos 3.000 sacerdotes y trabajadores de la Iglesia.

Pese a las críticas a la metodología y las conclusiones del informe, los obispos franceses establecieron un sistema independiente de compensación para las víctimas que, hasta la fecha, ha recomendado que la Iglesia pague más de 20 millones de euros (22,7 millones de dólares).

El día que León llegó a París, un grupo de víctimas escribió una carta abierta pidiéndole que reconociera la responsabilidad de la Iglesia y criticando que los siete sobrevivientes fueran elegidos por la Iglesia, y no por grupos de víctimas.

“La Iglesia debe renunciar a su posición de ser a la vez juez y parte en el procedimiento”, escribieron en la carta publicada por el diario francés Liberation.

Los mosaicos son un doloroso recordatorio de presuntos abusos

En Lourdes, León también enfrentará un espinoso caso de abusos heredado del papa Francisco.

La fachada de una de las basílicas de Lourdes fue diseñada por el reverendo Marko Rupnik, uno de los artistas de mosaicos más famosos de la Iglesia católica.

Rupnik está actualmente siendo juzgado en un tribunal del Vaticano, acusado por más de dos docenas de mujeres de haber abusado psicológica, espiritual y sexualmente de ellas desde la década de 1990, incluso durante la creación de sus obras.

Su caso fue encubierto durante tres décadas por sus superiores jesuitas, e incluso se sospechó que Francisco había protegido a su compañero jesuita. En respuesta a la indignación mediática, Francisco ordenó en 2024 un juicio canónico, que sigue en curso.

El caso Rupnik planteó la pregunta de qué hacer con sus mosaicos, que adornan basílicas en todo el mundo.

El obispo de Lourdes, Jean-Marc Micas, decidió en 2024 dejar de iluminar por la noche la fachada de la basílica de Notre Dame du Rosaire. Posteriormente ordenó cubrir las puertas decoradas y, más recientemente, decidió cubrir por completo los mosaicos de la fachada. Argumentó que las víctimas de abusos que acuden a Lourdes en busca de sanación no deberían verse obligadas a verlos.

Cuando León se acercaba a la gruta el sábado por la noche, su papamóvil pasó junto a la basílica y sus mosaicos tapiados.

En una carta a León antes de su viaje, cinco mujeres que dicen haber sido abusadas por Rupnik elogiaron la decisión de Micas de cubrir los mosaicos, pero criticaron el trato del Vaticano a su caso y las tres décadas que les ha llevado ser escuchadas.

“Este prolongado y estruendoso silencio ha sido vivido por nosotras, las víctimas, como una violencia adicional y continua”, escribieron.