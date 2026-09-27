Regresa Trump a Copa Presidente como presidente honorario

El mandatario estadounidense asistirá al inicio de los partidos decisivos este domingo en Medinah

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump sale del Marine One para dirigirse al Air Force One antes de viajar a la Copa Presidente el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump sale del Marine One para dirigirse al Air Force One antes de viajar a la Copa Presidente el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

MEDINAH, Illinois.- El presidente Donald Trump regresará a la Copa Presidente por segunda vez en su rol de presidente honorario, esta será su cuarta visita a un torneo de golf este año.

Trump apareció al final de la Copa Presidente de 2017 en Liberty National durante su primer mandato. El equipo estadounidense tenía prácticamente asegurada la victoria ese año, y Trump posó con los jugadores durante la entrega del trofeo.

Esta vez tiene planeado estar en el primer tee para el inicio de los 12 partidos en el Medinah Country Club y se esperaba que permaneciera allí hasta que el último partido hiciera su salida a la 1:02 de la tarde, hora local, lo que le daría tiempo para hablar si así lo decide.

A diferencia de los torneos regulares de golf, el primer tee es bullicioso, con una multitud que agita banderas y música. El equipo de Estados Unidos está en desventaja por cuarta vez en los 32 años de la competencia.

“Fueron lo suficientemente amables como para nombrarme presidente o presidente honorario, así que es un honor. Es un evento muy grande, uno de los eventos más grandes del golf, con diferencia”, manifestó Trump a los periodistas el domingo por la mañana al salir de la Casa Blanca. “Tienes la Copa Ryder y tienes la Copa Presidente, y esta es una grande, así que es un gran honor. Así que voy para allá”.

Es un papel tradicional que se ofrece a los líderes de cada país donde se disputa el torneo.

La Copa Presidente comenzó en 1994 para incluir a jugadores internacionales de países no europeos que no eran elegibles para la más famosa Copa Ryder. El nombre del torneo proviene de incluir al jefe de Estado del país anfitrión como presidente honorario.

El entonces primer ministro canadiense Justin Trudeau formó parte de la entrega del trofeo en pasada Copa en 2024 en Royal Montreal.

El presidente Bill Clinton estaba en el cargo en 2000 cuando asistió a una ronda en el Robert Trent Jones Golf Club en Gainesville, Virginia. La primera vez que Trump asistió, en 2017, el inicio de la semana fue la mayor exhibición de presidentes, cuando Clinton, George W. Bush y Barack Obama se sentaron juntos en el primer tee para la ronda inaugural.

Trump estuvo este año en el Cadillac Championship en el Trump National Doral, cerca de Miami, a principios de mayo. También asistió al evento de LIV Golf en su campo Trump National Bedminster, en Nueva Jersey, en agosto.

A principios de este mes asistió al Abierto Irlandés durante el fin de semana en su campo de Doonbeg, Irlanda.