Cuatro suicidios de menores registra Nuevo Laredo durante 2026

NUEVO LAREDO, TAM.- Cuatro menores de 11 a 15 años han muerto por suicidio en Nuevo Laredo durante 2026, de acuerdo con los casos documentados entre abril y septiembre, situación que refleja una problemática que afecta a niñas, niños y adolescentes y que involucra diferentes circunstancias personales y emocionales.

El primer caso ocurrió en abril, cuando una adolescente de 14 años fue localizada sin vida al interior de una vivienda de la calle Diploma, entre Irlanda y Noruega. El hallazgo fue realizado por su padre, quien regresó de su jornada laboral y solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

En junio se registró otro caso, esta vez de un menor de 11 años, localizado sin vida en una vivienda del fraccionamiento Los Olivos 2. Familiares encontraron al niño en una de las habitaciones y solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

La tercera víctima fue un adolescente de 14 años, cuyo fallecimiento ocurrió durante agosto en la colonia Bertha del Avellano. Familiares informaron a las autoridades que el menor tenía una personalidad reservada y había enfrentado problemas de integración escolar.

El caso más reciente corresponde a un adolescente de 15 años, localizado sin vida el 22 de septiembre en el patio de su domicilio, en la colonia Valles de Anáhuac. Sus familiares solicitaron ayuda, pero los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En los cuatro casos intervinieron autoridades ministeriales y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para establecer formalmente las circunstancias de cada fallecimiento.

Los casos registrados durante el año involucran a menores de distintas edades y reflejan la importancia de mantener atención sobre las situaciones que pueden afectar a niñas, niños y adolescentes, así como de identificar oportunamente señales de riesgo y buscar apoyo profesional.

Ante una crisis emocional o pensamientos suicidas, la población puede comunicarse a la Línea de la Vida, en el 800 911 2000, disponible las 24 horas, o solicitar atención inmediata a través del 911 cuando exista un riesgo inminente.