Alista Carmen Lilia apertura del Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario

Como parte de esta etapa, estudiantes de las preparatorias municipales ya comenzaron a realizar recorridos por las instalaciones

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal informó que el Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario ya se encuentra listo y en etapa de pre operación, con las primeras pruebas de funcionamiento realizadas por estudiantes, mientras se trabaja en la capacitación del personal y en la definición de los protocolos necesarios para brindar un mejor servicio al público en general.

La presidenta municipal explicó que el inmueble se encuentra listo desde hace aproximadamente mes y medio, pero antes de iniciar operaciones abiertas a la ciudadanía se determinó realizar un periodo de pruebas que permita revisar el funcionamiento de las instalaciones, capacitar a quienes estarán a cargo de los recorridos y detectar los aspectos que todavía deban ajustarse.

“El Planetario está listo hace alrededor de un mes y medio, pero estamos con la contratación del personal, de capacitar a los jóvenes que van a estar dando los tours, y el día de hoy ya iniciamos con todas nuestras prepas internas. Vamos a empezar a hacer las pruebas del servicio que estamos dando, para darles el mejor servicio a todas las personas que vayan a visitar el Planetario”, señaló Canturosas Villarreal.

Como parte de esta etapa, estudiantes de las preparatorias municipales ya comenzaron a realizar recorridos por las instalaciones del Museo de Ciencia y Tecnología y Planetario, con el objetivo de conocer el funcionamiento de los diferentes espacios y, al mismo tiempo, contribuir a identificar áreas de oportunidad antes de que el inmueble reciba de manera formal al público.

“Pero el día de hoy ya tenemos estudiantes de las preparatorias haciendo su tour, buscando mejorar todo lo que tengamos que mejorar, pero ya está listo y en pre-operación, porque lo que queremos es que cuando ya podamos estar recibiendo al público, esté completamente ya operando al 100”, explicó.

La presidenta municipal destacó que la etapa de preparación también permitirá establecer la dinámica de atención y los protocolos para organizar los recorridos, tomando en cuenta las características particulares del nuevo espacio, que representa una infraestructura con la que anteriormente no contaba la ciudad.

En este sentido, dio a conocer que el Planetario cuenta con cinco niveles y 54 butacas, por lo que actualmente se analiza la manera más eficiente de organizar los grupos, distribuir a los visitantes y establecer una dinámica que permita aprovechar adecuadamente cada una de las áreas durante los recorridos.

El proyecto contempló una inversión de 280 millones de pesos en más de 4 mil metros cuadrados para la divulgación científica, cuenta con un Planetario dentro del antiguo tanque de agua un Pabellón de Ciencias y áreas como “El Universo y Astronomía” y “Me-Yo”.

La presidenta municipal agregó que el contacto con este tipo de contenidos puede contribuir a despertar en las nuevas generaciones inquietudes sobre su futuro académico y profesional, al acercarlos a temas que les permitan explorar nuevas posibilidades.