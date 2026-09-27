Se suma Nuevo Laredo a la Clase Nacional de Baloncesto

Decenas de deportistas se dieron cita en la Unidad Deportiva “Benito Juárez” para formar parte de esta jornada deportiva

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo se sumó a la Clase Nacional de Baloncesto, con la participación de decenas de deportistas que se dieron cita en la Unidad Deportiva “Benito Juárez” para formar parte de esta jornada deportiva.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, se unió a esta iniciativa que reunió a basquetbolistas independientes, integrantes de clubes deportivos y deportistas adaptados, quienes participaron activamente en la clase.

La actividad permitió fortalecer la convivencia entre la comunidad deportiva y promover la práctica del baloncesto como una herramienta para fomentar estilos de vida saludables, disciplina y trabajo en equipo.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar el deporte y generar espacios de participación para niñas, niños, jóvenes y adultos, promoviendo una comunidad más activa e incluyente.