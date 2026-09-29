Resguardan a mujer vulnerable localizada deambulando en Nuevo Laredo

Una vecina le ofreció alimento antes de solicitar apoyo para trasladarla de manera segura a casa

La adulta mayor fue llevada a bordo de una patrulla de la corporación, con el objetivo de ponerla a resguardo y contribuir a preservar su integridad. [Cortesía/Líder Web]

La adulta mayor fue llevada a bordo de una patrulla de la corporación, con el objetivo de ponerla a resguardo y contribuir a preservar su integridad. [Cortesía/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Guardia Estatal brindaron apoyo a una mujer adulta mayor que se encontraba en condición de vulnerabilidad y aparentemente desorientada, luego de ser localizada deambulando por calles de la colonia Ferrocarrilera.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, la mujer fue observada por otra ciudadana residente del sector, quien se acercó para conocer su situación. Al ser abordada, manifestó que se encontraba recolectando botes de aluminio.

Ante las condiciones en que fue localizada, la ciudadana decidió resguardarla y la invitó a comer en su domicilio. Posteriormente, solicitó el apoyo de elementos de la Delegación Regional Nuevo Laredo de la Guardia Estatal.

Los agentes acudieron al llamado y, mediante una nota escrita proporcionada por la mujer, pudieron conocer el domicilio donde debía ser trasladada.

La adulta mayor fue llevada a bordo de una patrulla de la corporación, con el objetivo de ponerla a resguardo y contribuir a preservar su integridad.

La Guardia Estatal señaló que este tipo de acciones forman parte de las labores de proximidad y atención a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.