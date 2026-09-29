Auxilian a adulto mayor tras sufrir convulsiones en central camionera

Guardia Estatal y paramédicos atendieron al hombre antes de trasladarlo al Hospital General de Nuevo Laredo

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre había adquirido un boleto para viajar con destino a Monterrey, Nuevo León, cuando comenzó a presentar los síntomas. [Cortesía/Líder Web]

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre había adquirido un boleto para viajar con destino a Monterrey, Nuevo León, cuando comenzó a presentar los síntomas. [Cortesía/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Guardia Estatal auxiliaron a un adulto mayor que presentó convulsiones en la central de autobuses ubicada en la colonia México, donde posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre había adquirido un boleto para viajar con destino a Monterrey, Nuevo León, cuando comenzó a presentar los síntomas.

Personal del área de limpieza lo encontró en los sanitarios de la terminal y solicitó apoyo. Ante el llamado ciudadano, elementos de la Guardia Estatal pertenecientes a la Coordinación Municipal Nuevo Laredo acudieron al lugar para brindar asistencia.

A su llegada, los agentes solicitaron la presencia de personal de Protección Civil debido a que el adulto mayor no respondía a comandos verbales.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes realizaron la valoración correspondiente y determinaron su traslado al Hospital General de Nuevo Laredo.

Los elementos de la Guardia Estatal apoyaron en la movilización del paciente hasta la ambulancia, que posteriormente lo trasladó al nosocomio para recibir atención médica.