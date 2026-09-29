Muere peatón tras ser atropellado en colonia Las Torres

La víctima tenía 43 años; autoridades retuvieron al conductor mientras investigan las circunstancias del accidente

Personal de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y recopiló evidencias en el sitio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Personal de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y recopiló evidencias en el sitio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 43 años murió la noche del sábado luego de ser arrollado por el conductor de un automóvil particular en el cruce de la avenida Lucio Blanco y la calle Guaymas, en la colonia Las Torres, al poniente de Nuevo Laredo.

El accidente ocurrió poco antes de las 10:00 de la noche, cuando cuerpos de emergencia recibieron el reporte de una persona atropellada. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, cuyos paramédicos confirmaron que el peatón ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas.

La víctima fue identificada como José Aurelio, de 43 años, quien tenía su domicilio en la misma colonia.

De acuerdo con los informes recabados por las autoridades, el hombre caminaba de norte a sur sobre la acera de la avenida Lucio Blanco y, al llegar a la intersección con la calle Guaymas, fue embestido por un automóvil Kia Optima.

Tras el impacto, José Aurelio fue proyectado contra el pavimento, donde sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó lesiones de gravedad.

El conductor, identificado como Juan Rubén, de 29 años, fue retenido en el lugar para deslindar responsabilidades. Testigos señalaron ante las autoridades que el peatón aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Personal de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y recopiló evidencias en el sitio.

Posteriormente, una funeraria trasladó el cuerpo para la práctica de la autopsia de ley, mientras que las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para determinar la responsabilidad legal del conductor.