Miranda Niño y Gustavo Quintana reúnen a 450 personas en Valles de Anáhuac

Cierran una semana de loterías y encuentros con vecinos de diferentes sectores de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.— La tarde de este sábado se llevó a cabo una lotería en la colonia Valles de Anáhuac, donde vecinos recibieron al Lic. Jorge Miranda Niño y al Lic. Gustavo Adolfo Quintana Ríos, en una jornada de convivencia y diálogo con las familias del sector.

De acuerdo con los organizadores, alrededor de 450 personas participaron en esta actividad. Durante la llegada y participación de ambos invitados se escucharon porras con sus nombres entre algunos de los asistentes.

La jornada cerró una semana de actividades en la que Miranda Niño y Quintana participaron en encuentros con habitantes de diferentes colonias de Nuevo Laredo.

Días antes estuvieron presentes en otra lotería realizada en el Salón Adrianas, al poniente de la ciudad, donde los organizadores reportaron una asistencia aproximada de 350 personas.

Además de los premios y la convivencia familiar, estos encuentros sirvieron como espacios para escuchar comentarios, inquietudes y planteamientos de los vecinos.

Con las actividades realizadas en Salón Adrianas y Valles de Anáhuac, ambos cerraron una semana de presencia en distintos sectores de Nuevo Laredo, acompañando a las familias y manteniendo contacto directo con los asistentes.