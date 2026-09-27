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Implementarán programa de acompañamiento a estudiantes: CREDE

Ante conflictos entre los menores fuera de los planteles

Las actividades comenzarán en octubre y se desarrollarán durante todo el ciclo escolar. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Ante la preocupación por conflictos entre menores registrados fuera de planteles educativos y situaciones que pueden poner en riesgo la integridad de los estudiantes, el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo pondrá en marcha la coordinación de un programa interinstitucional de atención y acompañamiento para niñas, niños y jóvenes.

“Por instrucciones del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés García, se sostuvo una reunión con diversas instituciones, entre ellas el Distrito de Salud número 5, Fiscalía, Derechos Humanos, Consejo Consultivo de Inmujer, DIF e IMJUVE, para establecer estrategias conjuntas encaminadas a promover la paz en las comunidades escolares”, informó el jefe del CREDE, Joaquín Medina Ontiveros.

Explicó que el programa “Juntos Avanzamos por la Paz” contempla visitas a escuelas secundarias, y posteriormente a primaria alta, con dinámicas relacionadas con la prevención del bullying, promoción de la paz, manejo de emociones y conflictos, así como el diálogo para la resolución de problemas. También se busca que los estudiantes puedan identificar posibles focos rojos que representen una alerta de violencia y contar con un directorio de instituciones que puedan brindarles atención inmediata.

Medina Ontiveros detalló que las actividades comenzarán en octubre y se desarrollarán durante todo el ciclo escolar.

El esquema contempla trabajar durante una semana en cada secundaria, con la participación de las instituciones involucradas, para posteriormente trasladar las acciones al nivel de primaria alta. Como cierre de las actividades en cada plantel se contempla la elaboración de carteles de expresión relacionados con las temáticas abordadas.

El funcionario señaló que otro de los componentes será la aplicación de tamizajes para conocer el entorno social y emocional de los estudiantes e identificar posibles situaciones de riesgo, entre ellas tendencias suicidas o conflictos que puedan escalar a agresiones físicas.

Añadió que también se contempla involucrar a padres de familia, docentes y directivos en las estrategias de prevención y atención.

Ante los casos recientes de suicidio entre jóvenes, el jefe del CREDE reconoció que se trata de situaciones que generan preocupación entre las instituciones relacionadas con la preservación de la vida, por lo que destacó la importancia de trabajar de manera coordinada dentro de las escuelas y fortalecer acciones enfocadas en el manejo de las emociones, la prevención de conflictos y la preservación de la paz en la comunidad.

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