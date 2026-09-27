Llegan dos pandas gigantes chinos a zoológico de Atlanta

En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, varios vehÃ­culos trasladan a una pareja de pandas gigantes, Ping Ping y Fu Shuang, desde la Base de InvestigaciÃ³n de CrÃ­a de Pandas Gigantes en Chengdu , en el suroeste de la provincia china de Sichuan, el sÃ¡bado 26 de octubre de 2026. (Xu Bingjie/Xinhua via AP)

En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, varios vehÃ­culos trasladan a una pareja de pandas gigantes, Ping Ping y Fu Shuang, desde la Base de InvestigaciÃ³n de CrÃ­a de Pandas Gigantes en Chengdu , en el suroeste de la provincia china de Sichuan, el sÃ¡bado 26 de octubre de 2026. (Xu Bingjie/Xinhua via AP)

BANGKOK.- Dos pandas gigantes llegaron a Atlanta el domingo por la mañana como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y China.

Ping Ping y Fu Shuang partieron el domingo temprano de Chengdu, en el suroeste de China, a bordo de un avión Boeing 777 dedicado “FedEx Panda Express”, dijeron funcionarios. Un nuevo acuerdo entre Zoo Atlanta y la Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre convierte a este en uno de tres zoológicos en Estados Unidos que albergan pandas gigantes, junto con el Zoológico de San Diego en California y el Zoológico Nacional del Smithsonian en Washington, D.C.

“Este es un día emocionante para Zoo Atlanta y un momento histórico para la Ciudad de Atlanta, el estado de Georgia y más allá”, dijo en un comunicado el presidente y director general de Zoo Atlanta, Raymond B. King. “Estamos encantados de dar la bienvenida a Ping Ping y Fu Shuang y no podríamos estar más emocionados de compartir esa alegría con nuestros miembros, visitantes, la ciudad y la comunidad en las próximas semanas”.

Los visitantes del zoológico tendrán que esperar un tiempo para ver a Ping Ping y Fu Shuang, dijeron funcionarios. Los osos estarán en cuarentena durante aproximadamente un mes en un área biosegura del nuevo complejo de pandas gigantes del parque de vida silvestre. Los funcionarios del parque no han confirmado una fecha específica de apertura.

El presidente chino, Xi Jinping, anunció que los pandas llegarían a Atlanta en los próximos días mientras estaba en Washington para una cumbre de tres días con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El préstamo de los pandas al zoológico de Atlanta fue uno de los pocos resultados concretos de la visita de Estado, que incluyó expresiones de buena voluntad entre los líderes, pero no aportó soluciones a ninguna de las arraigadas diferencias entre ambos países.

Atlanta se despidió de sus últimos pandas en 2024, lo que dejó al zoológico sin los osos. El nuevo acuerdo se anunció en abril, pero sin fechas.

Ping Ping y Fu Shuang son los dos pandas adultos que estarán en préstamo en Zoo Atlanta durante 10 años como parte del acuerdo. Ambos pandas nacieron en 2020 y estaban en la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu. Ping Ping, el macho, tiene círculos negros oscuros alrededor de los ojos, mientras que Fu Shuang, la hembra, tiene una frente que sobresale un poco, según la agencia de noticias Xinhua.

China ha utilizado desde hace tiempo a los pandas como parte de su diplomacia a nivel mundial, al desplegar a los osos en programas de préstamo como muestras de buena voluntad y permitir que los acuerdos de préstamo caduquen cuando surgen tensiones.

Xi señaló que el programa de préstamo era un ejemplo de “amistad entre los chinos y los estadounidenses”.