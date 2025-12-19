Firman Marlins de Miami contrato por un año con Christopher Morel

El dominicano reforzará el cuadro y jardines tras su paso por Rays y Cachorros

El dominicano de los Rays de Tampa Bay, Christopher Morel, corre las bases tras conectar un doble productor de dos carreras ante el lanzador estadounidense de los Medias Rojas de Boston, Connelly Early, durante la primera entrada de un juego de béisbol, el 21 de septiembre de 2025, en Tampa, Florida. (AP Photo/Chris O'Meara, Archivo)

MIAMI.- El jugador de cuadro dominicano Christopher Morel y los Marlins de Miami llegaron el jueves a un acuerdo de contrato de un año.

Morel, de 26 años, bateó para .219 con 37 carreras, 16 dobles, 11 jonrones y 33 carreras impulsadas en 105 juegos con los Rays de Tampa Bay la temporada pasada. Inició 57 juegos en el jardín izquierdo con un porcentaje de fildeo de .971, hizo una apertura en el jardín derecho y una aparición en la segunda base.

El nativo de Santiago, República Dominicana, fue firmado por los Cachorros de Chicago en agosto de 2015, alcanzando el puesto número ocho en la lista de prospectos de la organización según MLB Pipeline en 2021.

Jugó en 323 juegos con Chicago durante partes de tres temporadas desde 2022 hasta 2024 y bateó para .228 con 43 dobles, ocho triples, 60 jonrones y 168 carreras impulsadas.

El movimiento es la primera firma significativa de la temporada baja para los Marlins, que terminaron la temporada 2025 con un récord de 79-83 bajo el mando del mánager de primer año Clayton McCollough.