Ponen en marcha operativo ‘Heroínas y Héroes Paisanos’ en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Con un amplio despliegue de corporaciones de los tres niveles de gobierno, este lunes se puso en marcha en Nuevo Laredo el Operativo del Programa Especial de Verano “Heroínas y Héroes Paisanos”, con el objetivo de brindar acompañamiento, seguridad y atención a connacionales que ingresan o transitan por el país durante la temporada vacacional.

El arranque del operativo se llevó a cabo en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, en la zona centro de la ciudad, frente a las oficinas del CIITEV, donde participaron elementos de la Guardia Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como personal de diversas dependencias federales, estatales y municipales.

El evento contó con la presencia de unidades operativas terrestres, personal táctico y representantes institucionales encargados de coordinar acciones de vigilancia, auxilio y control en puntos estratégicos de la región fronteriza.

En el despliegue participaron elementos de la Guardia Estatal, quienes encabezaron el operativo regional con unidades patrulla y vehículos tácticos, además de personal de la Guardia Nacional, que reforzó las labores de seguridad en coordinación con fuerzas federales.

Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, se contó con la presencia de personal del 16º Regimiento de Caballería Motorizada, que integró unidades blindadas y elementos de tropa para fortalecer las acciones de presencia territorial en la zona.

Asimismo, se integraron representantes de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Instituto Nacional de Migración, Protección Federal, Fiscalía General de Justicia del Estado, así como autoridades del Consulado General de México en Laredo, Texas, lo que permitió establecer un esquema de coordinación binacional en atención a los connacionales.

También participaron instancias municipales como Protección Civil y Bomberos, Tránsito y Vialidad, Dirección de Gobierno, Turismo y el Sistema DIF, además de representantes de Banjército y la Secretaría de Bienestar, entre otros organismos.

Las autoridades destacaron que el operativo “Héroes Paisanos” tiene como finalidad garantizar un tránsito seguro, brindar orientación a los viajeros y prevenir abusos o incidentes durante su ingreso y estancia en territorio nacional.