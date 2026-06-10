Hallan sin vida a adulto mayor desaparecido desde el 1 de junio

Familiares identificaron a la víctima, localizada en avanzado estado de descomposición en un predio baldío

El hallazgo ocurrió en una construcción en obra negra situada en un terreno baldío en la colonia Anexo Reforma Urbana. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El hallazgo ocurrió en una construcción en obra negra situada en un terreno baldío en la colonia Anexo Reforma Urbana. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El cuerpo sin vida de un hombre de la tercera edad fue localizado la noche del lunes en un terreno baldío ubicado al poniente de la ciudad, en la colonia Anexo Reforma Urbana, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades ministeriales.

El hallazgo ocurrió en una construcción en obra negra situada en el cruce de las calles Santana y Sustaita, luego de que vecinos del sector alertaran al sistema de emergencias al percibir un fuerte olor fétido proveniente del predio.

Al lugar acudieron paramédicos y corporaciones de seguridad, quienes confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que hacía suponer que el deceso había ocurrido varios días antes.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través del área de Servicios Periciales, realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron las primeras diligencias de investigación.

Familiares de la víctima arribaron al sitio tras ser notificados del hallazgo, identificando al fallecido como José “N”, de 72 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Bertha del Avellano. De acuerdo con la información proporcionada, el adulto mayor se encontraba extraviado desde el pasado 1 de junio.

Se informó que el hombre padecía una enfermedad que afectaba su memoria y orientación, lo que habría derivado en su desaparición días antes. Sus familiares habían emprendido labores de búsqueda y difusión en distintos puntos de la ciudad, hasta recibir datos que permitieron ubicar el sitio donde finalmente fue encontrado.

Agentes de la Policía Investigadora y personal de la Unidad de Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes, ordenando el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia que permita determinar las causas precisas del fallecimiento.