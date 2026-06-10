Suma gas LP un mes con precios estables

Litro continúa en 10.12 y el kilo en 18.74 pesos

Imagen de una pipa repartidora de gas lp recorre las calles de Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Imagen de una pipa repartidora de gas lp recorre las calles de Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Por cuarta semana consecutiva, el precio del gas LP se mantiene tanto por kilo como por litro, esto de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Del 7 al 13 de junio, el gas butano costará 10.12 pesos por litro y 18.74 pesos el kilogramo.

Este insumo se encareció a causa del conflicto bélico en Oriente Medio, que ha desatado el aumento en muchos productos y servicios en el mundo.

Hasta hace dos meses, el costo del litro se mantenía por debajo de los 10 pesos mientras que el kilo rondaba los 18.30 pesos.