Impulsa Ayuntamiento fomento a la lectura

La Coordinación de Bibliotecas agradeció las facilidades otorgadas por los directivos de ambos planteles, así como el apoyo brindado por sus respectivos equipos de trabajo para la realización de estas actividades. [Agencias]

La Coordinación de Bibliotecas agradeció las facilidades otorgadas por los directivos de ambos planteles, así como el apoyo brindado por sus respectivos equipos de trabajo para la realización de estas actividades. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de acercar la literatura a niñas y niños de Nuevo Laredo y fomentar el hábito de la lectura desde temprana edad, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Bibliotecas, continúa llevando el programa Biblioteca Itinerante a diversos planteles educativos de la ciudad.

Como parte de estas acciones, se visitó el Jardín de Niños “Juan Edmundo Lozano Calzado”, turno matutino, donde 26 alumnos participaron en actividades de promoción lectora. Durante la jornada se realizaron dinámicas orientadas a despertar el interés de los pequeños por los libros, mediante narración oral, lecturas adaptadas a su edad y actividades lúdicas que favorecen el acercamiento a la lectura de una manera divertida y participativa.

De igual forma, el programa llegó a la Escuela Primaria “Pedro José Méndez”, turno matutino, beneficiando a 320 estudiantes con actividades enfocadas en el fortalecimiento de las habilidades lectoras. A través de lecturas dramatizadas, narración de cuentos y ejercicios interactivos, las y los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer distintos géneros literarios y desarrollar su imaginación y comprensión lectora.

La Biblioteca Itinerante es un programa impulsado por el Gobierno Municipal que busca acercar la lectura a estudiantes y comunidad en general mediante estrategias dinámicas y accesibles. Entre sus actividades destacan las lecturas dramatizadas, la narración oral, el acercamiento a cuentos, poesía, teatro breve, microficciones, cómics y novelas gráficas, seleccionados de acuerdo con la edad e intereses de los participantes.

Además de visitar escuelas de educación básica, el programa extiende sus actividades a instituciones de nivel medio superior y superior, centros de apoyo a comunidades vulnerables, espacios alternativos y sectores populares, con el propósito de llevar la literatura a un mayor número de personas y fortalecer la formación cultural de la comunidad.

La Coordinación de Bibliotecas agradeció las facilidades otorgadas por los directivos de ambos planteles, así como el apoyo brindado por sus respectivos equipos de trabajo para la realización de estas actividades.

Con iniciativas como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de promover la educación, la cultura y el acceso a la lectura como herramientas fundamentales para el desarrollo integral de la niñez y juventud neolaredense.