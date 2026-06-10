Acercará Municipio servicios, trámites y apoyos a la colonia Francisco Villa

La actividad se realizará el viernes 12 de junio en la colonia Francisco Villa. [Agencias]

La actividad se realizará el viernes 12 de junio en la colonia Francisco Villa. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de acercar servicios, programas y atención ciudadana directamente a las colonias, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevará una nueva jornada de “Presidencia Cerquita de Ti” a la colonia Francisco Villa, donde las familias podrán acceder de manera gratuita a diversos trámites, apoyos y servicios integrales.

La actividad se realizará el viernes 12 de junio, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las canchas ubicadas en el cruce de las calles Centauro del Norte y Tomás Urbina, en la colonia Francisco Villa.

A través de este programa impulsado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, las y los ciudadanos tendrán acceso a una amplia oferta de servicios gubernamentales y de atención social sin necesidad de trasladarse a distintas dependencias municipales o estatales.

Durante la jornada se brindarán servicios de salud que incluyen consulta médica general, atención nutricional, consulta psicológica y atención integral para la mujer. Además, personal de la Jurisdicción Sanitaria realizará detección de glucosa, toma de presión arterial, pruebas de hemoglobina glucosilada, vacunación y pruebas rápidas de VIH, VDRL y hepatitis.

También se instalarán módulos de atención del Sistema DIF, Registro Civil del Estado, Oficina Fiscal del Estado y del Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, donde se ofrecerán asesorías gratuitas, inscripciones, regularizaciones, cancelaciones, certificaciones y orientación sobre trámites oficiales.

Las familias asistentes podrán realizar pagos de predial, presentar reportes y denuncias ciudadanas, solicitar asesorías legales, gestionar convenios, tramitar documentos oficiales, incorporarse a programas sociales e inscribirse a talleres culturales y deportivos.

Como parte de las acciones de apoyo a la economía familiar, se llevará a cabo el registro y entrega de apoyos alimentarios, así como el trámite de la tarjeta de descuentos “Juntos Lo Hacemos Posible”.

La jornada contará además con actividades recreativas y lotería para fomentar la convivencia entre las familias que asistan al evento.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo una administración cercana, accesible y de puertas abiertas, llevando servicios y soluciones directamente a las colonias para atender de manera oportuna las necesidades de la población.

El Gobierno Municipal invita a las familias de la colonia Francisco Villa y sectores aledaños a aprovechar esta jornada de atención integral, diseñada para facilitar el acceso a trámites, apoyos y servicios que contribuyen al bienestar y la calidad de vida de las y los neolaredenses.