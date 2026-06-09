Refuerza Protección Civil operativos por altas temperaturas

Personal de Protección Civil realiza recorridos en plazas, parques, paradas de transporte público, hospitales y otros espacios de alta afluencia, donde se distribuyen líquidos y se brindan recomendaciones preventivas a la ciudadanía. [Agencias]

Personal de Protección Civil realiza recorridos en plazas, parques, paradas de transporte público, hospitales y otros espacios de alta afluencia, donde se distribuyen líquidos y se brindan recomendaciones preventivas a la ciudadanía. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Ante el incremento de las temperaturas en la región, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, reforzó los operativos preventivos de hidratación y atención a la ciudadanía, además de mantener vigilancia permanente en planteles educativos donde se han detectado situaciones que requieren monitoreo especializado.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández, informó que por instrucciones de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal se intensificaron los recorridos y operativos carrusel de hidratación en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de prevenir casos de deshidratación y golpes de calor entre la población.

Explicó que las temperaturas continuarán registrando máximas de entre 34 y 37 grados centígrados, con sensaciones térmicas aún mayores, por lo que se han establecido acciones coordinadas dentro del Consejo Municipal de Protección Civil para proteger a los sectores más vulnerables.

“Dentro del Consejo Municipal de Protección Civil, que preside nuestra alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, se nos dio la instrucción de redoblar una parte importantísima que son los recorridos y operativos carrusel de hidratación”, señaló.

Como parte de estas medidas, personal de Protección Civil realiza recorridos en plazas, parques, paradas de transporte público, hospitales y otros espacios de alta afluencia, donde se distribuyen líquidos y se brindan recomendaciones preventivas a la ciudadanía.

Además, se mantienen protocolos de prevención en empresas cuyos trabajadores realizan labores al aire libre, estableciendo periodos de descanso, espacios con sombra y esquemas de hidratación para reducir riesgos asociados a las altas temperaturas.

Fernández destacó que, gracias a estas acciones preventivas, no se han registrado reportes relacionados con trabajadores afectados por golpes de calor, ya que las empresas han implementado módulos de hidratación y mecanismos de protección para su personal.

Además, destacó la disminución de llamadas falsas a los números de emergencia, resultado de las campañas permanentes de concientización impulsadas por la dependencia, lo que permite optimizar la atención de situaciones reales que ponen en riesgo la vida de las personas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de salvaguardar la integridad de la población mediante estrategias de prevención, atención oportuna y coordinación interinstitucional, fortaleciendo la cultura de la protección civil y el bienestar de las familias neolaredenses.