Pidiendo a Dios no ser víctima: sacerdote de Aguililla

CIUDAD DE MÉXICO.-Hasta el sacerdote Gilberto Guevara tiene miedo del dominio del crimen en Michoacán.

Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscan tomar el control de la zona de Aguililla y Tierra Caliente, y para enfrentar al Ejército han sembrado minas explosivas antipersonas.

‘Lo de las minas tenemos tiempo sabiendo que esa parte rumbo a Tepalcatepec es peligrosa por las partes minadas. Cuando iban personas de Aguililla a Tepalcatepec sabían que no podían salirse del camino, ni a orinar, porque hay minas, todo mundo sabía que era parte peligrosa, no sé a cortesía de quién fue, quien le aprendió a quién, pero en esta guerra todas esas artimañas son usadas por todos y uno en medida, pidiendo a Dios no ser víctima’, relató Guevara a Grupo REFORMA.

Los pobladores de Aguililla, dijo, ya sabían desde hace tiempo que la muerte les rodeaba con las minas que ya causaron la explosión de un campesino.

Elementos del Ejército mexicano llegaron hace unos días a la región, pero los criminales del CJNG enfrentan la incursión de los federales.

‘Caminos de terracería, de cultivo y de parcela, los que salen perdiendo son agricultores que tienen sus ganados y demás, porque no se van a volver a meter, hasta que no se garantice que esos lugares son seguros», lamentó el sacerdote.

Las terracerías detectadas como peligrosas, hasta ahora, están entre las comunidades de El Aguaje, Horcones y Loma Blanca, zona donde se han reportado explosiones que han herido a militares y mataron a un campesino.

‘Ahora está tranquilo, se entiende que no van a hacer mayor cosa por la entrada del Ejército. Los caminos principales están liberados, pero están muy dañados, con cicatrices de lo que pasó en este tiempo.’

‘Aún así, la semana pasada se dio un conato de enfrentamiento en la carretera de terracería que va rumbo a la Costa, por las rancherías de Aguililla y Coalcomán. Para allá se fueron (Cárteles Unidos), cuando llegaron los de Jalisco. La zona está bajo mucha tensión’, narró.

El sacerdote lanzó un llamado para que se informe a los pobladores del peligro de las minas antipersonales.