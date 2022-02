Aplicará INE multas por 735 mdp a partidos

CIUDAD DE MÉXICO.-El INE prevé imponer multas por 735 millones de pesos a los siete partidos con registro nacional por irregularidades en su gasto del 2020.

En lugar de corregir su desaseo en la aplicación de su financiamiento público, los institutos políticos incrementan sus anomalías.

Las principales faltas siguen siendo las mismas: financiamiento dudoso; líderes tomaron dinero de las cuentas del partido y no pueden demostrar cómo lo gastaron; invirtieron en cosas no permitidas; pagaron cuentas de años anteriores; y mintieron a la autoridad sobre costos reales de servicios o bienes.

Por las irregularidades en su gasto del 2019, el órgano electoral impuso multas a las dirigencias nacionales por 98 millones 893 mil pesos, pero ahora las sanciones se dispararán a 368 millones 333 mil pesos.

A nivel local, ese año el castigo económico fue de 506 millones, y para el 2020 la cifra superará los 366 millones de pesos, pues el monto no contempla los partidos nuevos y aquellos sin registro nacional.

La lista de irregularidades la encabezan Morena y PT, pues tanto a nivel nacional como local, los morenistas tendrán que desembolsar 252.9 millones, y los petistas 256.4 millones.

El PRD tendrá una multa por 76.3 millones; el PRI por 54.6 millones; el PAN por 47.2 millones; el PVEM por 33.1 millones; y Movimiento Ciudadano por 14.4 millones.

Algunos ejemplos

El mayor número de anomalías las cometió la dirigencia nacional del PT: quiso engañar al INE al entregar facturas de servicios aéreos que efectuó en el 2021 como si fueran del 2020, por un monto de 9 millones de pesos, además de no comprobar destino de los recursos.

Morena pidió dinero a sus comités estatales para pagar la compra de inmuebles, emitió facturas «generales» sin especificar quién dio el servicio, compró tabletas electrónicas sin informar para qué fin partidista fue o mintió en el destino de recursos.

La falta más cuantiosa para el PRD fue etiquetar en su gasto 2020 impuestos por pagar de años anteriores, y no informa el origen de recursos que recibió el partido.

El PVEM en Coahuila afirmó que compró playeras, mochilas, banderas y bolsas por 5.8 millones, pero la autoridad comprobó que el costo fue mayor.

Líderes de MC en Baja California retiraron 1.5 millones de pesos de la cuenta del banco y no justificaron dónde pararon. En otros estados no reportaron vehículos que usaron y gastaron 1.5 millones en productos no partidistas.

Una de las multas más numerosas del PRI es porque no entregó comprobantes fiscales por 314 millones de pesos.

Mientras que el PAN no reportó depósitos a acreedores, omitió comprobantes de gasto erogado y no informó de aportaciones como marca el reglamento.

En varios casos se da vista al SAT y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y en otros se abrirá un procedimiento oficioso.

Los montos captados en multas se destinan al Conacyt.

Total sanciones a nivel nacional y local

Morena: 252.9 millones

PT: 256.4 millones.

PRD: 76.3 millones

PRI: 54.6 millones

PAN: 47.2 millones

PVEM: 33.1 millones

Movimiento Ciudadano: 14.4 millones.