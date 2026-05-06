Deja choque entre tren y pipa con combustible dos muertos en Querétaro

Este es el brutal momento en el que una pipa de combustible se impacta contra un tren en Querétaro. [Agencias]

Este es el brutal momento en el que una pipa de combustible se impacta contra un tren en Querétaro. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos personas fallecieron y otras cuatro resultaron heridas el martes tras un choque entre un tren de carga y un camión cisterna que transportaba combustible, lo que desató una fuerte explosión e incendio en una carretera del estado de Querétaro, en el centro de México.

El accidente ocurre a casi ocho meses de otro choque entre un tren de mercancías y un autobús de pasajeros que se registró en una vía de trenes del Estado de México donde murieron diez personas y más de 50 resultaron heridas.

La colisión tuvo lugar la mañana del martes en el puente Viborillas del municipio de Colón, Querétaro, donde un tren de la empresa privada Ferromex embistió a un camión cargado con diésel que cruzaba la vía del tren. Tras el choque se reportó una explosión y un incendio de gran magnitud que afectó a una camioneta que estaba cerca del lugar.

El momento del choque quedó registrado en un vídeo que se difundió en las redes sociales en el que se observa el camión cisterna sobre la vía del tren y poco después se ve el ferrocarril chocando con la unidad y de inmediato se desata un incendio y una gran nube de humo envolvió el lugar.

La Coordinación de Protección Civil de Querétaro dijo en un mensaje en X que en el accidente perecieron dos personas y otras cuatro sufrieron lesiones. Las autoridades no han informado aún sobre las causas del accidente.