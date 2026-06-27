Piden apoyo para identificar a ladrones que operan en el sur de Nuevo Laredo

De acuerdo con los reportes de los vecinos, los hechos han ocurrido en colonias como TecMilenio y residencial Longoria

Nuevo Laredo, Tam.- Ciudadanos afectados con los constantes robos, solicitan el apoyo de la población para identificar a una pareja de personas que fue captada por cámaras de videovigilancia cuando cometían un robo a casa habitación en una colonia del sur de la ciudad.

De acuerdo con los reportes de los vecinos, los hechos han ocurrido en colonias como TecMilenio y residencial Longoria, donde las cámaras de seguridad habrían registrado a un hombre y una mujer mientras sustraían diversos objetos de una vivienda.

En las imágenes también se observa que los artículos eran subidos a un vehículo Nissan Altima, color oscuro, con características correspondientes aproximadamente al modelo 2007, el cual es utilizado por esta pareja para cometer sus atracos.

Las personas afectadas piden a la ciudadanía que, si reconocen a los individuos o al vehículo, proporcionen información a las autoridades correspondientes o la hagan llegar por mensaje privado, con el fin de contribuir a su identificación.

Se recuerda a la población no confrontar a las personas señaladas y permitir que sean las autoridades quienes realicen las investigaciones y determinen las responsabilidades conforme a la ley.

Si cuenta con información que pueda ayudar a esclarecer estos hechos, su colaboración puede ser de gran importancia para prevenir nuevos robos en la ciudad.