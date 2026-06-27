Provoca maniobra de incorporación choque en la César López de Lara

NUEVO LAREDO, TAM.- Una maniobra de incorporación a la avenida César López de Lara derivó en un accidente vial que dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a elementos de Tránsito y Vialidad, en la colonia Anáhuac.

El percance ocurrió a la altura de la Privada Coahuila, cuando un automóvil Chevrolet Aveo color celeste, modelo 2025, intentó cruzar los carriles de circulación al salir del taller mecánico “Multiservicios Champion”.

De acuerdo con el peritaje preliminar, la conductora de la unidad, identificada como María del Socorro, de 64 años, ingresó a la vialidad sin contar con el espacio suficiente para realizar la maniobra, interceptando el paso de un Nissan Altima modelo 2010 de color negro que circulaba con preferencia sobre la misma avenida.

El segundo vehículo era conducido por Rodrigo, de 24 años, quien transitaba de sur a norte sobre César López de Lara. Las autoridades establecieron que el joven circulaba a una velocidad superior a la permitida y que su automóvil no portaba placas de circulación al momento del accidente.

La colisión provocó daños de consideración en ambas unidades, aunque no se reportaron personas lesionadas. Agentes de Tránsito acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, controlar la circulación vehicular y deslindar responsabilidades conforme a las condiciones en que ocurrió el hecho.

Las investigaciones determinarán el grado de responsabilidad de cada conductor, al considerar tanto la invasión de la vía preferencial como la velocidad a la que se desplazaba el otro automóvil.