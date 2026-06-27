Abandona conductor su automóvil tras choque Jesús Carranza y 5 de Mayo

El peritaje de Tránsito determinó como causas del accidente la invasión de una vía de preferencia por parte del conductor del Nissan. [Carlos Figueroa/Líder Web

El peritaje de Tránsito determinó como causas del accidente la invasión de una vía de preferencia por parte del conductor del Nissan. [Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- El conductor de un automóvil Nissan Sentra ocasionó un accidente en el cruce de la avenida Jesús Carranza y la calle 5 de Mayo y posteriormente huyó del lugar, dejando abandonada la unidad, la cual fue localizada minutos después por los propios afectados en otro crucero.

El percance involucró a un Nissan Sentra modelo 2015 con placas del estado de Texas y una camioneta Honda Odyssey modelo 2025, conducida por Priscila, de 40 años, quien resultó afectada tras el impacto.

De acuerdo con el informe elaborado por elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el Nissan circulaba de sur a norte sobre la avenida Jesús Carranza. Al llegar a la intersección con la calle 5 de Mayo, su conductor no respetó la vía preferencial e ingresó al crucero, donde colisionó contra el costado derecho de la Honda.

La conductora de la camioneta manifestó a los agentes que transitaba de poniente a oriente sobre la calle 5 de Mayo cuando fue impactada, lo que provocó que su vehículo girara debido a la fuerza del choque.

Tras el accidente, el responsable abandonó la escena sin esperar la intervención de las autoridades. Sin embargo, la unidad fue localizada poco después en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Mexicali, donde había sido dejada sin ocupantes.

El peritaje de Tránsito determinó como causas del accidente la invasión de una vía de preferencia por parte del conductor del Nissan, además de una conducción negligente, el incumplimiento del límite de velocidad y el abandono del lugar de los hechos.

El incidente dejó únicamente daños materiales en ambas unidades, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para identificar y presentar ante la autoridad competente al conductor involucrado.