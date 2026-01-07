Persisten imprudencias al volante pese a baja en accidentes durante diciembre

Tránsito Municipal reportó 71 percances, con 10 lesionados y una muerte; alcohol y exceso de velocidad siguen como principales causas en Nuevo Laredo

El reporte oficial señala que las principales causas de los accidentes siguen estando relacionadas con el consumo de alcohol y el exceso de velocidad. [Archivo/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Las conductas imprudentes al volante continúan siendo un factor de riesgo en las vialidades de Nuevo Laredo, aunque durante el mes de diciembre se registró una ligera disminución en el número de accidentes viales, de acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

Durante diciembre se contabilizaron 71 percances, los cuales dejaron un saldo de 10 personas lesionadas y un fallecimiento, cifras menores a las registradas en el mismo mes de 2024, cuando se reportaron 77 accidentes, 12 lesionados y cinco muertes.

El reporte oficial señala que las principales causas de los accidentes siguen estando relacionadas con el consumo de alcohol y el exceso de velocidad, factores que continúan encabezando la estadística de incidentes en la ciudad.

En el periodo señalado, ocho accidentes fueron provocados por conducir a velocidad inmoderada, mientras que en 10 casos los responsables se encontraban en estado de ebriedad, confirmando la persistencia de estas conductas de riesgo.

Otro aspecto que llamó la atención de las autoridades fue la falta de documentación oficial, ya que en 13 percances los conductores involucrados no contaban con licencia vigente, lo que complica la aplicación de sanciones y refleja una deficiente cultura vial.

Asimismo, Tránsito Municipal advirtió sobre cinco accidentes en los que los conductores abandonaron sus vehículos tras el impacto, dejando unidades de procedencia extranjera sin placas, lo que dificulta su identificación y localización.

Ante este panorama, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol, portar documentación vigente y utilizar el cinturón de seguridad, como medidas básicas para reducir los accidentes y proteger la vida de conductores y peatones.