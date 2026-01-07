El Dólar
Provoca choque al no respetar señal de alto en Maclovio Herrera y Juárez

Tras la valoración médica, se determinó que ninguno de los involucrados presentaba lesiones que requirieran traslado a un hospital

Los conductores se retiraron del sitio antes del arribo de las autoridades viales, al no registrarse personas lesionadas y asumir la responsabilidad correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró en la intersección de las calles Maclovio Herrera y Juárez, luego de que uno de los conductores no respetó la señal de alto, lo que derivó en un choque entre dos vehículos.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance fue provocado por Sergio, de 65 años de edad, quien conducía una camioneta Jeep Grand Cherokee Laredo modelo 2004.

El conductor circulaba de sur a norte sobre la calle Juárez y admitió ante las autoridades que se pasó el alto debido a una distracción.

La unidad impactada fue un automóvil Chevrolet Cobalt modelo 2010, conducido por Grecia, de 26 años, quien transitaba de poniente a oriente por la calle Maclovio Herrera.

Al lugar acudieron paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron una revisión preventiva a los ocupantes de ambos vehículos.

Tras la valoración médica, se determinó que ninguno de los involucrados presentaba lesiones que requirieran traslado a un hospital.

Los conductores se retiraron del sitio antes del arribo de las autoridades viales, al no registrarse personas lesionadas y asumir la responsabilidad correspondiente.

