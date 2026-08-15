Invita Municipio a jornada gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de promover el cuidado responsable de los animales de compañía y contribuir a la prevención de la rabia, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo de la mano con la Secretaría de Bienestar Social invita a las familias a participar en la Jornada de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, que se realizará este sábado 15 de agosto en el Centro Comunitario Villas de San Miguel.

La jornada ofrecerá vacunación gratuita para perros y gatos a partir de los cuatro meses de edad, acercando este servicio a las familias del sector para facilitar la protección de sus mascotas y fortalecer las acciones de prevención en materia de salud pública.

La actividad se llevará a cabo de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Centro Comunitario Villas de San Miguel, ubicado en calle San Baltazar #1102, en la colonia Villas de San Miguel.

Las familias interesadas podrán acudir con sus perros y gatos para recibir la vacuna antirrábica sin costo, contribuyendo con ello al cuidado de sus animales de compañía y a la prevención de esta enfermedad.

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, mantiene su compromiso de acercar servicios que contribuyan al bienestar de las familias y al cuidado responsable de los animales de compañía.

Con acciones como esta, el Gobierno de Nuevo Laredo continúa trabajando para acercar servicios gratuitos a las colonias y fomentar una cultura de prevención, cuidado y responsabilidad entre las familias neolaredenses.