Impulsa Ayuntamiento Bazar edición “Regreso a Clases”

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias ante el próximo regreso a clases, la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a participar en el Bazar edición “Regreso a Clases”, donde podrán encontrar diversos artículos y productos para iniciar el nuevo ciclo escolar.

El bazar se realizará este sábado 15 de agosto, de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche, en el Parque Viveros, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para acercar alternativas que beneficien directamente a las familias neolaredenses.

Durante la jornada, las familias podrán recorrer los diferentes espacios del bazar y encontrar artículos escolares y otros productos útiles para preparar a niñas, niños y jóvenes para el regreso a clases.

La Secretaría de Bienestar Social refrenda su compromiso de generar espacios que favorezcan la convivencia, el apoyo a la economía familiar y el acceso a productos y servicios que respondan a las necesidades de la comunidad.

El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, continúa impulsando acciones cercanas a las familias y generando espacios que contribuyan a su bienestar.

La invitación está abierta a todas las familias para acudir al Parque Viveros y aprovechar esta edición especial del Bazar “Regreso a Clases”.