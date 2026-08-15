Mantiene ciudadanía de NLD respuesta positiva al pago de predial

El Cabildo autorizó para todo agosto el 100% de descuento en recargos de dicha contribución

Nuevo Laredo, Tam.- Gracias a las facilidades y estímulos fiscales otorgados durante el mes de agosto, la ciudadanía de Nuevo Laredo continúa acudiendo de manera constante a ponerse al corriente en el pago del impuesto predial.

El Director Municipal de Ingresos, Martín Garza González, destacó que la respuesta de los contribuyentes ha sido muy favorable durante esta campaña, a la cual le restan aún dos semanas de vigencia.

“La gente se ha ido acercando efectivamente, en el mismo periodo del ejercicio anterior llevamos una recaudación superior del 30%, la gente se ha estado acercando para ponerse al corriente y regularizar su situación fiscal”, expresó Martín Reynaldo Garza García.

Cabe recordar que el Cabildo autorizó para todo agosto el 100% de descuento en recargos del impuesto predial. Asimismo, se ofrece a las familias la opción de diferir o parcializar sus pagos hasta en 5 meses sin intereses.

“Ha funcionado bastante bien actualmente llevamos más de 2 mil 400 convenios firmados con ciudadanos, estos se han ahorrado alrededor de 60 millones de pesos en recargos con las autorizaciones que está otorgando la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal”, comentó el funcionario.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, las autoridades reiteran la invitación a aprovechar los incentivos y ponen a disposición las 16 cajas receptoras distribuidas estratégicamente en la ciudad.

Los puntos donde se puede pagar el Impuesto predial son: Palacio Federal, Módulo en Paseo Reforma, Módulo en Colinas del Sur, las 3 Preparatorias Municipales, Zoológico, en la Nueva Era y el Tanque Elevado de la Colonia Palacios.

Adicionalmente, se puede realizar el trámite de forma rápida y segura a través de la página web oficial del Gobierno Municipal.

Las oficinas principales de la Dirección de Ingresos se ubican en la Torre Administrativa conocida como “El Palomar” que está sobre Maclovio Herrera y Ocampo, en el Ojo Caliente, con un horario de atención de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.