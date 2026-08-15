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Llaman a prevenir casos de extorsión con el uso de videollamadas

La Guardia Estatal Cibernética también recomendó no proporcionar datos personales cuando exista presión, intimidación o amenazas

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió una serie de recomendaciones para prevenir casos de extorsión relacionados con el uso de videollamadas, redes sociales, aplicaciones de citas y servicios de mensajería.

La autoridad pidió a la población evitar videollamadas de carácter íntimo con personas desconocidas y no compartir fotografías, información personal, datos familiares o información bancaria con usuarios cuya identidad no haya sido verificada.

Entre las principales medidas preventivas se encuentra no realizar depósitos o transferencias de dinero a personas conocidas mediante aplicaciones de citas o plataformas de mensajería, además de desconfiar de perfiles sin fotografía o con información limitada.

La Guardia Estatal Cibernética también recomendó no proporcionar datos personales cuando exista presión, intimidación o amenazas. En caso de recibir solicitudes de dinero o intentos de extorsión, se debe bloquear y reportar al usuario.

Asimismo, se exhortó a configurar adecuadamente la privacidad de las redes sociales para limitar el acceso de desconocidos a información personal y conservar evidencias relacionadas con el posible delito, como conversaciones, perfiles, números de usuario y comprobantes de pago.

Ante una amenaza, la recomendación es no negociar ni realizar nuevos depósitos, sino solicitar apoyo de las autoridades correspondientes.

La Guardia Estatal Cibernética puso a disposición de la ciudadanía el número 834 318 62 32, extensión 16099, para recibir orientación y apoyo ante este tipo de situaciones.

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