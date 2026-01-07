Maniobra indebida termina en choque con daños materiales en bulevar Rea

Conductora invadió carril al girar sin precaución; no hubo lesionados y Tránsito realizó el peritaje correspondiente

Ambas unidades fueron retiradas del lugar con apoyo de grúas para ser trasladadas al corralón. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en el poniente de Nuevo Laredo dejó como saldo cuantiosos daños materiales, luego de una maniobra indebida en una intersección del bulevar Rea.

El percance ocurrió a la altura del cruce con la calle Artículo 22, donde fue necesaria la intervención de elementos de Tránsito y Vialidad para realizar el peritaje correspondiente.

De acuerdo con el informe oficial, el choque fue provocado por una conductora que invadió el carril contiguo al intentar realizar una vuelta sin las precauciones necesarias.

La presunta responsable fue identificada como Verónica, de 19 años, quien conducía una camioneta Subaru Outback modelo 2015, desplazándose de oriente a poniente por el carril derecho del bulevar.

Al llegar a la intersección, la joven intentó girar a la izquierda sin colocarse previamente en el carril correspondiente ni ceder el paso a los vehículos que tenían preferencia.

Esta maniobra provocó que fuera impactada en el costado izquierdo por un automóvil Kia Río modelo 2023, conducido por Creisli, de 28 años, quien circulaba por el carril izquierdo del mismo bulevar.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas y que ambas unidades fueron retiradas del lugar con apoyo de grúas para ser trasladadas al corralón.