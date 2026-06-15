Patrulla militar se pasa el alto y provoca fuerte choque en Nuevo Laredo

Testimonios señalan exceso de velocidad, omisión de alto e intimidación a la conductora afectada; vecinos advierten que este tipo de incidentes se ha vuelto recurrente en la ciudad. #AccidenteVial #SEDENA #Militares #ExcesoDeVelocidad #SemaforoEnRojo #Choque #SeguridadVial #Tamaulipas #DenunciaCiudadana #AbusoDeAutoridad #Transito #ProteccionCivil #Bomberos #NissanVersa #ChevroletSilverado #ConduccionResponsable #AltoNoRespetado #RiesgoVial #Autoridades #Justicia #Hechos #Noticias #Vialidad #Ciudadania #Emergencia #Lluvia #ConvoyMilitar #Imprudencia #ReglamentoDeTransito #Responsabilidad

NUEVO LAREDO, Tam.— Un accidente vehicular ocurrido en la intersección de la calle Pino Suárez y la avenida Yucatán volvió a poner en el centro de la discusión el actuar de elementos militares en zonas urbanas, luego de que una patrulla de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se viera involucrada en un choque que, de acuerdo con testimonios, habría sido provocado por la omisión de un semáforo y el presunto exceso de velocidad.

La unidad oficial, una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2023, con número económico 0929326, era conducida por un elemento identificado como José Luciano Zamora, de 43 años, quien —según versiones de testigos— habría reconocido en el lugar que cruzó cuando la luz del semáforo se encontraba en amarillo. Sin embargo, otras personas presentes señalaron que la patrulla presuntamente se pasó el alto en luz roja, siendo además la última unidad de un convoy que circulaba de oriente a poniente sobre Pino Suárez, aparentemente a alta velocidad pese a las condiciones de lluvia.

El impacto ocurrió contra un vehículo Nissan Versa conducido por Laura Josefina, también de 43 años, quien declaró que se encontraba detenida sobre la avenida Yucatán y avanzó cuando el semáforo cambió a verde. Según su versión, fue en ese momento cuando la unidad militar la impactó, provocando daños severos a su automóvil, que incluso giró sobre su propio eje. La conductora fue atendida en el sitio por personal de Protección Civil y Bomberos, reportándose con lesiones menores.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la patrulla habría incrementado la velocidad al aproximarse al cruce, lo que derivó en la colisión. Vecinos denunciaron que tras el impacto, los militares impidieron el acceso a la zona y restringieron el tránsito tanto vehicular como peatonal, generando inconformidad entre quienes intentaban transitar por el área.

Asimismo, testigos señalaron que la conductora afectada habría sido intimidada por personal militar, presuntamente con el objetivo de que asumiera la responsabilidad del percance. Según estas versiones, los elementos argumentaron tener preferencia por tratarse de una unidad oficial y aseguraron que portaban torreta encendida; no obstante, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente en Tamaulipas, dicha prerrogativa únicamente aplica en contextos de emergencia debidamente justificados.

Este caso se suma a una serie de incidentes similares documentados en la ciudad, donde, según versiones de ciudadanos, elementos militares han sido señalados por no respetar señales de tránsito, circular a exceso de velocidad o en sentido contrario, y posteriormente evadir su responsabilidad. Testigos señalaron que en otros hechos, los afectados han sido intimidados para no presentar denuncia, mientras que en algunos casos las unidades involucradas se retiran del lugar sin rendir cuentas.

La reiteración de estos episodios ha generado preocupación entre la población, que exige mayor supervisión y mecanismos claros de rendición de cuentas para las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, especialmente en entornos urbanos donde la convivencia con civiles es constante.

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