Destaca alcaldesa Carmen Lilia Canturosas legado patriótico de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del 178 aniversario de la fundación de Nuevo Laredo, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la ceremonia cívica con la que el Gobierno Municipal rindió homenaje a las mujeres y hombres que, impulsados por su amor a México, decidieron permanecer en territorio nacional para fundar una ciudad que hoy representa uno de los principales motores económicos, logísticos y comerciales de Tamaulipas y del país.

La conmemoración recordó el hecho histórico que dio origen a esta frontera en 1848, cuando un grupo de familias tomó la decisión de preservar su identidad mexicana, dando vida a una comunidad que con el paso de los años se consolidó como símbolo de trabajo, resiliencia y patriotismo; actualmente, Nuevo Laredo es referente nacional del comercio internacional y una de las fronteras más importantes para el desarrollo económico de México.

“Hoy celebramos 178 años bien vividos. Nuevo Laredo ha pasado por muchas situaciones; sin embargo, sigue de pie, sigue adelante y continúa transformándose. Vivimos entre ese pasado que nos da origen y nos recuerda de dónde venimos, pero también tenemos muy claro hacia dónde vamos”, afirmó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Las actividades iniciaron con Honores a la Bandera en la Plaza Hidalgo, donde autoridades municipales, descendientes de las familias fundadoras, representantes de instituciones educativas y ciudadanía participaron en esta ceremonia que reafirmó el orgullo de pertenecer a una ciudad construida sobre valores de identidad, unidad y compromiso con la nación.

Como parte del programa, el director del Archivo General de Nuevo Laredo, Carlos Zúñiga Garza, presentó una reseña histórica sobre el Reloj Público de la Plaza Hidalgo, uno de los símbolos más representativos de la ciudad.

Durante su intervención recordó que este monumento fue inaugurado en 1926 y forma parte del patrimonio histórico reconocido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, siendo testigo de importantes acontecimientos en la vida de generaciones de neolaredenses.

Posteriormente se realizó una ofrenda floral en el Monumento a los Fundadores, donde se recordó el valor, la determinación y la visión de quienes decidieron permanecer en suelo mexicano para construir una nueva comunidad que, con el tiempo, se convertiría en un referente de progreso para el norte del país.

En representación de los descendientes de las familias fundadoras, Albino Salinas Arreola destacó que la fundación de Nuevo Laredo fue un acto de identidad y amor por México.

“Nuevo Laredo no nació de la casualidad; nació de una decisión patriótica. Aquellos fundadores dejaron atrás pertenencias y certezas, pero conservaron intacto lo más valioso: su identidad, su dignidad y su amor por México”, expresó.

La presidenta municipal señaló que el mejor homenaje para quienes fundaron la ciudad es continuar impulsando la transformación y el bienestar de las familias neolaredenses, consolidando un modelo de desarrollo con justicia social, crecimiento económico y oportunidades para todos.

“Nuevo Laredo es una ciudad moderna, en crecimiento, que genera oportunidades de empleo, desarrollo y bienestar. El mejor reconocimiento para nuestros fundadores es seguir trabajando todos los días por esta tierra que ellos construyeron con esfuerzo y determinación”, expresó.

La alcaldesa subrayó además que el espíritu de los fundadores permanece vigente en una ciudad que ha sabido superar desafíos, aprovechar su posición estratégica y consolidarse como líder nacional en comercio internacional, manteniendo siempre como eje central el bienestar de su gente.

“Los fundadores nos demostraron desde el inicio que veníamos a enfrentar retos y a construir oportunidades. Hoy somos una ciudad dinámica, fuerte y líder en comercio internacional. Ese espíritu sigue vigente y es el que debemos preservar para las futuras generaciones”, señaló.

La presidenta municipal, refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de preservar la memoria histórica de Nuevo Laredo, fortalecer la identidad de sus habitantes y seguir impulsando la transformación de una ciudad que nació de una decisión patriótica y que, 178 años después, continúa siendo ejemplo de desarrollo, prosperidad y orgullo mexicano.