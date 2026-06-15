Reconoce Américo a las y los atletas tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al reconocer a las y los medallistas que han puesto en alto el nombre de Tamaulipas en eventos nacionales e internacionales, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró que su gobierno seguirá estando atento para brindarles todo su respaldo y que sigan siendo referente y ejemplo de la sociedad tamaulipeca.

“La suerte, yo les digo, no existe; la suerte así le decimos, pero es una combinación de dos cosas: preparación y oportunidad, y esa oportunidad va a estar presente en este gobierno y seguirá estando presente y alentando por el tiempo que nos falta en esta honrosa responsabilidad”, dijo durante la ceremonia cívica de honores, en la que hizo un reconocimiento a la delegación tamaulipeca que logró una histórica actuación en la Olimpiada Nacional 2026.

Tras inaugurar la rehabilitación de la cancha “Enrique Borja”, el mandatario tamaulipeco reconoció la voluntad, el esfuerzo, trabajo y sacrificio que realizan día con día las y los deportistas en las horas de entrenamiento, junto con sus entrenadores, y destacó también el apoyo de sus padres de familia. “Eso es lo que debemos de buscar como una sociedad que busca el bienestar y el desarrollo social de todos”, expresó.

En la ceremonia, el gobernador abanderó a la delegación Tamaulipas de Béisbol Categoría Senior (15-16 años), integrada por jugadores de la Liga Matamoros, A.C., campeones de la Serie Nacional en Oluta, Veracruz, y quienes representarán a México en la Serie Latina que se llevará a cabo en Guayaquil, Ecuador. También entregó uniformes a los estudiantes de Nix Lab que asistirán a concursos de robótica a nivel internacional.

En la ceremonia, Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte, dio a conocer que este año la delegación Tamaulipas logró una actuación sin precedentes en la Olimpiada Nacional 2026, logrando una cosecha de 186 medallas, la cifra más alta en toda la historia para nuestro estado desde la creación del magno evento deportivo organizado por la Comisión Nacional de Deporte, destacando las disciplinas de judo, atletismo y tiro deportivo como las máximas ganadoras de preseas para Tamaulipas.

“Este resultado no es casualidad, es producto del talento de nuestros deportistas, del trabajo de sus entrenadores, del respaldo de las familias y del compromiso de un gobierno que cree en el deporte como una herramienta de transformación social”, mencionó el titular del INDE, quien se dirigió de manera personal a los deportistas más destacados del estado, mencionando sus logros.

“Gobernador, los resultados están a la vista; Tamaulipas avanza en infraestructura, avanza en organización de eventos deportivos, avanza en desarrollo deportivo y hoy más que nunca avanza en resultados”, afirmó.

En su mensaje de bienvenida, Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, mencionó que desde el inicio de la administración de Américo Villarreal Anaya se han impulsado grandes acciones para favorecer la práctica del deporte y la activación física y, gracias a su gestión, se ha invertido, en conjunto con la federación, más de 330 millones de pesos en infraestructura deportiva.

Agregó que, como parte de la estrategia Mundial Social que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y gracias al apoyo del gobernador, se ha realizado una inversión que supera los 130 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de canchas deportivas en diversos municipios del estado.

Por su parte, Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, mencionó que esta dependencia invirtió más de 68 millones de pesos en 13 canchas distribuidas en los municipios de Tampico, Altamira, González, Burgos, Matamoros, Tula y Ciudad Victoria, en las que se llevó a cabo la instalación de pasto sintético, sistemas de drenaje, rejas perimetrales, graderías, luminarias, rehabilitaciones hidrosanitarias y equipamiento deportivo complementario.

A nombre de las y los deportistas, Mia Renata Valdez Pérez, medallista e integrante de la Selección Mexicana Juvenil de Handball, agradeció el apoyo del gobernador y las oportunidades que brinda para representar con orgullo a Tamaulipas y a México.

“Nuestro mayor agradecimiento es para usted, señor gobernador, porque su interés por el deporte no se ha quedado en palabras; se ve reflejado en acciones concretas y en el respaldo que recibimos. Tenga la firmeza de que seguiremos esforzándonos al máximo en cada entrenamiento y en cada competencia, porque entendemos la responsabilidad y el privilegio que es representar los colores de Tamaulipas y de México”, expresó.