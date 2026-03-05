Ordena tribunal entregar archivos militares sobre desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal de Ciudad de México resolvió que el Ejército mexicano debe entregar la totalidad de la información de inteligencia generada durante la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa en septiembre de 2014, que los padres de los jóvenes llevan exigiendo conocer desde hace más de tres años, informó el miércoles el Centro Prodh, la ONG que representa legalmente a las familias.

Los desacuerdos entre los militares y los padres y madres surgen de unos 800 folios que se mantienen ocultos y que podrían contener información relevante para conocer cuál fue el destino de los jóvenes, algo que todavía no está claro aunque han pasado ya más de once años del considerado “crimen de Estado” que conmocionó dentro y fuera de México.

El fallo del tribunal reconoció el derecho de las familias a conocer la verdad e indicó que tales documentos no pueden considerarse secretos al tratarse de un caso de desapariciones forzosas y graves violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de Defensa podría apelar la sentencia.

El gobierno de Claudia Sheinbaum es el tercero que investiga el crimen. A pesar de eso, de los cientos de búsquedas y las decenas de detenidos —entre ellos un exprocurador general y un funcionario local arrestado esta semana—, México sigue sin saber el destino de los jóvenes atacados por policías en la localidad de Iguala, Guerrero, porque la investigación estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones para ocultar la verdad, según la fiscalía federal.

Las autoridades consideran que los jóvenes fueron asesinados por un cártel local que traficaba heroína y actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales. Solo se han localizado los restos de tres de ellos y todavía no está claro el móvil.